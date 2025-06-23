罷免宜蘭綠委陳俊宇行動告終 2階連署差8千份宣布不送件

滿城封宇聯盟（如圖）罷免民進黨立委陳俊宇2階連署未達門檻，決定不送件。（資料照，記者王峻祺攝）

2025/06/23 10:54

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣公民團體「滿城封宇」聯盟罷免民進黨立委陳俊宇2階連署，明天（24日）是送件截止日，聯盟今天（23日）發聲明指出，連署份數距離法定門檻還差8000份，決定不送件，已收集連署表格將採「水銷處理」，確保個資安全。

滿城封宇聯盟今年1月醞釀罷免連署，2月6日舉辦首場公開活動，後來傳出幽靈連署，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12名黨工，本月19日被檢方依違反個資法、偽造私文書罪起訴。

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罷免陳俊宇2階連署門檻3萬6523份，明天是送件截止日，滿城封宇聯盟今天發聲明宣布不送件。聲明中指出，罷免行動啟動以來遭遇諸多挑戰，4月24日起，檢方針對特定政黨黨部搜索，約談多位參與罷免行動志工及連署民眾，對罷免案推進造成影響，也讓許多支持者感到壓力與不安。

滿城封宇聯盟表示，儘管面臨困難，仍有大批民眾堅定支持罷免行動，但因時間緊迫，加上部分客觀條件限制，最終未能達到法定連署門檻，這不代表行動失敗，而是一次重要民主實踐，讓更多人關注地方政治與民意表達的重要性。

滿城封宇聯盟統計，現階段罷免案連署進度距離法定門檻尚有8000份差距，決定不送件，連署表格將採「水銷處理」。聯盟重申，此次罷免案雖然未能成功送件，仍將繼續關注民主與司法發展，致力於捍衛公民基本權利，為未來民主運動奠定更穩固的基石。

滿城封宇聯盟罷免陳俊宇連署案功虧一簣。（資料照，記者王峻祺攝）

宜蘭縣民進黨立委陳俊宇。（資料照，記者江志雄攝）

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