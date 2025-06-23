川普、以色列皆知「先有實力才有和平」道理 林智群：就藍白不懂

美國總統川普（左）與以色列總理納坦雅胡。（美聯社檔案照）

2025/06/23 11:01

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）台灣時間22日證實，已派美軍對伊朗3處主要核設施展開襲擊，震驚全球。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨後發表聲明感謝川普，更透露川普常告訴他，「以實力換取和平。先有實力，然後才有和平」。對此，律師林智群指出，「這個道理，川普知道，以色列知道，就藍白人不知道」。

納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨日召開記者會並透過影片感謝川普，直呼美國做到世界上其他國家都做不到的事，「歷史將記錄川普總統挺身而出，阻止世界上最危險的政權獲得世界上最危險的武器」。

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納坦雅胡透露，川普常對他說：「以實力換取和平。先有實力，然後才有和平」他表示，美國與川普展現強大實力，「我感謝川普總統，以色列人民感謝你，文明的力量也感謝你」。

針對這段話，律師林智群也在臉書表示，關鍵字「以實力換取和平、先要有力量然後才會有和平」而這個道理，川普知道，以色列知道，就藍白人不知道。所以美國、以色列一直打贏，藍白人就算是跑來台灣，還是繼續被共產黨吃得死死的。

林智群也提到，「美國打完伊朗之後，說我們和平吧！伊朗只能幹幹叫，也不敢對美國怎麼樣」他還開玩笑地說，「如果台灣獲得外星人幫助，擁有美國10倍軍力，中國就會宣布台灣不是中國一部分，要求台灣不能併吞中國了」。

貼文引起網友熱烈回應，「要有和平之前，你的拳頭要夠粗，不然換來的和平其實是屈辱」、「當我們要加強實力的時候，他們還扯後腿」、「有國防實力才有和平，就藍白不懂，還在删預算弱化國防跟海防」。

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