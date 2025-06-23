蔣萬安取經巴黎 稱許共享單車尖峰優惠、交通標誌簡潔明確

台北市長蔣萬安在巴黎體驗共享單車。（台北市政府提供）

2025/06/23 09:52

〔記者何玉華／台北報導〕台市長蔣萬安出訪巴黎第三天，於當地6月22日率團隊走訪旺夫（Vanves）二手市集、市政廳前的共享單車系統Velib，以及瑪黑區限行區，了解巴黎在永續城市與人本交通方面的推動成果。他表示，巴黎多年來積極打造行人與自行車友善的交通環境，成效令人印象深刻，期盼將寶貴經驗帶回台北，邁向「宜居永續城市」的願景。

市府轉述蔣萬安一行先前往有各式書畫、器皿、家具與老玩具的旺夫市集，蔣萬安對一系列法國郵政黃車模型及1934至1935年米其林評鑑手冊有濃厚興趣，認為這些舊物承載時光痕跡，可能歷經不同國家與世代，最終在市集重獲價值，成為藝術家與旅客眼中的寶藏。巴黎展現的「惜物文化」正呼應《巴黎協定》十週年所強調的永續精神，他也分享台北市環保局推動再生家具展示場的經驗。

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接著，一行人前往巴黎市政廳前體驗當地共享單車Vélib。他表示，車輛與YouBike相似，都有可調式座椅與變速裝置，令他印象深刻的是，巴黎鋪設清晰可辨的自行車道，並以分隔島區隔雙向車道，有效提升騎乘安全與舒適性。而Vélib系統在尖峰時段優惠，引導使用者將車輛停放至特定據點，協助車輛分流與調度，這樣的做法值得參考。

最後，他們走訪瑪黑區限行區，觀察當地警察執行交通管制。該區自2023年11月起實施「限行區」，兼顧居民通行便利與環境友善目標，蔣萬安稱許巴黎在交通引導的標示設計，透過簡潔明確的圖像取代繁瑣文字，讓駕駛得以提早辨識並改道，不僅提升交通效率，也優化市容美感。

台北市長蔣萬安等人走訪瑪黑區限行區。（台北市政府提供）

台北市長蔣萬安認為巴黎的交通引導標誌，簡潔明確。（台北市政府提供）

蔣萬安在有各式書畫、器皿、家具與老玩具的旺夫市集，對許多物品都很感興趣。（台北市政府提供）

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