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    大罷免肉搏戰 台中綠議員陳雅惠掛看板催「同意罷免」

    大罷免已進入肉搏戰，但天氣炎熱，市議員陳雅惠製作「同意罷免」扇子送給民眾消暑。（記者蘇金鳳攝）

    大罷免已進入肉搏戰，但天氣炎熱，市議員陳雅惠製作「同意罷免」扇子送給民眾消暑。（記者蘇金鳳攝）

    2025/06/23 09:21

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕全國有24個罷免區將在7月26日投票，民進黨台中市黨部下令要求市議員配合罷團活動，並且提供至少3面罷免看板及舉辦10場罷免活動，台東市第六選區立委羅廷瑋罷免案也已通過二階連署；東南區市議員陳雅惠表示，已跟罷團密切合作除了特別準備印有「同意罷免」標語的手持扇，且已掛上3面「罷免投同意，反共更有力」罷免看板。

    在中選會宣布有24個罷區在7月26日進行投票，等於是藍綠將展開肉博戰，而民進黨中央已下指令黨籍民代配合，罷團將與民進黨進行宣講及聯合競選，由於時值夏日，東南區中市議員陳雅惠與罷免志工特別準備印有「同意罷免」標語的手持扇，不僅實用消暑，也成可做為宣傳。

    此外，台中黨部要求每一位黨籍議員至少要有3面罷免看板，陳雅惠表示已在建成路、樂業路口、忠明南路、和平街各掛上一面「罷免投同意，反共更有力」罷免看板。

    她強調，這場罷免不是政黨之爭，而是人民行使憲政權利、捍衛生活與未來的戰役。

    民進黨台中市議員陳雅惠已掛上罷免看板。（陳雅惠提供）

    民進黨台中市議員陳雅惠已掛上罷免看板。（陳雅惠提供）

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