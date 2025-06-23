直指羅智強、洪孟楷法盲 黃帝穎：二階重複連署與死人連署完全不同

黃帝穎強調，在法律上活人親簽一階提議導致再簽二階不計入，沒有偽造文書問題，因為仍是本人「有權製作文書」，但「大量死人連署」是抄名冊的偽造文書鐵證，兩者在司法實務上評價完全不同。（資料照）

2025/06/23 10:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委洪孟楷20日晚上在臉書發文，指罷藍二階連署總計有超過13萬份違規連署，同黨立委羅智強21日更聲稱，他統計31位藍委無效的違規連署份數就已經超過15萬份。對此律師黃帝穎指出，國民黨團揚言對15萬民眾提告，屆時將涉犯15萬次誣告罪，一罪一罰最重是30年徒刑。

黃帝穎23日在臉書發文，首先就直指羅智強與洪孟楷是「法盲」，把人民「曾因一階簽署以致二階連署不計入」，當成如同國民黨「大量死人連署」的偽造文書，要求檢調同一標準檢辦15萬名「活人」。國民黨團甚至揚言告發這15萬人，黃帝穎估算，若國民黨提告15萬民眾，涉犯15萬次誣告罪，誣告罪處7年以下徒刑，一罪一罰，依據刑法規定，上限是30年徒刑。

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黃帝穎提到，依據選罷法第81條第3項規定，「同一罷免案之提議人不得為連署人。提議人及連署人之人數應分別計算。」也就是說簽過一階的人又簽了二階，法律效果是二階不計入，根本不是偽造文書，與跟國民黨的「大量死人連署」完全不同。

黃帝穎強調，在法律上活人親簽一階提議導致再簽二階不計入，沒有偽造文書問題，因為仍是本人「有權製作文書」，但「大量死人連署」是抄名冊的偽造文書鐵證，因為死人不會爬起來去簽名，兩者在司法實務上評價完全不同。黃帝穎直言：「只有法盲羅智強、洪孟楷及國民黨團會刻意混淆！」

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