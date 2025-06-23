美國空襲轟炸伊朗核設施 官員：伊朗可能展開全球報復

我方官員表示，美國參戰後，戰爭有擴大趨勢，中國與俄羅斯、伊朗是戰略合作的軸心聯盟，這些國家未來會不會對民主國家採取一連串攻擊，伊朗可能採取報復，需注意全球性戰爭的可能。 （路透）

2025/06/23 08:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國空襲轟炸伊朗三大核設施，正式參與以伊戰火。在台灣，中國軍機近日兩天內74架次擾台，其中61架逾海峽中線，也有不少民眾擔憂戰爭開始準備避難包。熟稔兩岸情勢的官員受訪分析，中國持續加大對台威懾，以伊戰爭美國參戰後，伊朗可能展開全球報復，會不會拉一個打一個，台灣須密切注意中國動態。

官員表示，日前因颱風侵襲中國及海峽論壇舉辦，中國軍機有幾天沒出現在台海周邊，但19日起又有大量軍機艦擾台，中共持續透過軍事力量、灰色地帶侵擾，加大力度威脅台灣。

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「台灣的安危不能建立在中國領導人的善意！」官員指出，台灣要有效強化防衛力量，並積極備戰，有全方位整備，可以從民防來落實，而且避難包本來就是每個人必備的，國人可以多一分準備，但是不需要恐慌。最近確實有藍營人士針對避難包議題發動攻擊及批評，這些都沒必要。

官員談及，近期國際局勢及地緣政治風險確實增加，很多人指向台海發生戰爭的風險很高，且國際情勢與台海穩定也有連動性的發展，特別是美國參戰空襲伊朗後，伊朗可能展開全球報復，「會不會再拉一個打一個，台灣須密切注意中國動態，得謹慎小心」。

官員進一步說，因應中東情勢變化，總統都有召開國安相關會議，現在國際局勢動盪，政府會高度關注，審慎做好各方面整備，「我們不會反攻大陸，但該有的準備還是需要」。

「美國參戰後，戰爭有擴大趨勢，台灣要特別小心！」官員示警，中國與俄羅斯、伊朗是戰略合作的軸心聯盟，這些國家未來會不會對民主國家採取一連串攻擊，這個要非常小心，伊朗可能採取報復，需注意全球性戰爭的可能。

他強調，目前看中國的態度，仍以國際譴責為主，還沒以實際軍事行動資助伊朗，反而是伊朗和俄羅斯的軍事合作較多，伊朗和中國不像與俄羅斯一樣密切，中國要捲入以伊戰爭，目前還沒到那個地步。

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