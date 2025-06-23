揭弊者保護法7／22上路 636家事業機構適用

法務部廉政署日前預告「揭弊者保護委員會設置辦法」草案，將提供揭弊者各項協助。（資料照）

2025/06/23 07:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕「公益揭弊者保護法」將於7月22日施行，明定因揭弊而查獲不法事實者應給予獎金，而公務員無故洩漏揭弊者的身分者可處6月以上、5年以下有期徒刑，除政府機關、公營事業外，還有財團法人及事業團體共636家等適用。為配合新法施行，法務部廉政署日前預告「揭弊者保護委員會設置辦法」草案，將提供揭弊者各項協助。

公益揭弊者保護法2025年1月22日公布，自公布後6個月、7月22日施行，此為國內首部揭弊保護專法，新法規範揭弊者向媒體、民代揭弊後，應於10日內轉由受理揭弊機關辦理案件，經調查揭弊屬實者始予以保護，但可能衍生查證前對揭弊者保護空窗期。此外，揭弊者向司法機關揭弊後，6個月內未獲調查結果通知，促請辦理後10日內仍未獲回應，即得再具名向媒體、民代揭弊，亦受保護，將來是否會助長爆料文化，嚴重影響案件偵辦，法務部將研擬對策。

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為配合新法上路，法務部預告「揭弊者保護委員會設置辦法」，揭弊者保護委員會負責協助揭弊者除去不利措施及請求損害賠償等權益、提供揭弊者或其密切關係人必要的法律諮詢與法律扶助、人身安全保護措施及安置措施、緊急之生理、心理醫療與生活重建協助，並負責該法宣導、倡議、研究，以及揭弊目的事業主管機關職掌爭議確定。

委員會每年召開會議1至2次為原則，必要時，得隨時召開會議，並設置委員7人，主任委員由法務部部長兼任，其餘委員由法務部遴聘，委員任期為3年，委員資格包括曾任法官、檢察官、律師及具有專門執業及技術執業資格人員5年以上者；曾任或現任大專院校教授5年以上，以及對揭弊者保護、人權保障有專門研究或貢獻，或具相關公民團體實務經驗者。

辦法並訂出委員的資格限制，包括褫奪公權尚未復權者；涉及違法、失職或違反職業倫理，且情節重大者，均不得遴聘為委員，若委員因案遭褫奪公權或違法失職情節重大，或違反利益迴避、洩密情節重大者，將予解聘。

辦法規定，委員遇有涉及本人或配偶、前配偶、四等親內血親、三親等內姻親、同財共居家屬案（事）件，或有其他具體事實足認其執行職務有偏頗之虞者，應自行迴避審查或決議。另對於涉及揭弊者身分及揭弊內容應負保密義務。

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