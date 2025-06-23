美軍轟炸伊朗核設施 許美華：川普出重手是做給中國看的！

圖為美軍空襲福爾多地下核設施後的衛星影像。（美聯社）

2025/06/23 00:50

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍介入以伊衝突，開展「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），打擊伊朗重要地下核設施。對此，反紫光奇遊團成員許美華指出，國際普遍認為，川普政府此次出重手，是故意要做給中國看的！

許美華22日晚間在臉書發文，「星期天一早起來，最大的消息就是，美國派出本土起飛的B-2戰略轟炸機、在空中加油之後，歷時37小時的直飛任務，對伊朗深入地下的核基地，發射了多枚目前唯一可以深入地下的GBU-57鑽地彈。」

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她說，「川普的強硬態度可能引發更大的衝突，還是就此成功壓制伊朗以及背後的中國、俄羅斯氣焰，還需要繼續觀察；但國際普遍認為，川普出重手，很大的用意，是要做給中國看的。台灣人真的不要不知死活。」

許美華表示，「為了動員僅次於核彈的『碉堡剋星』GBU-57鑽地彈，為了搭載這重達13.6公噸的巨型炸彈，美國連B-2轟炸機都開出來了，這不是湯姆克魯斯的電影《捍衛戰士》，這是正在發生的國際大事，新的世界情勢正在快速變遷形塑。美中對峙，沒有等邊三角形可以畫了。」

她直言，「對台灣來說，從守護半導體護國群山到民主人權基本價值，在美中之間，站隊美國毫無懸念。世界情勢在重新整隊，台灣這個位於第一島鏈的晶片島國不可能置身事外，我們必須趕快做好我們該做的事，這次。我們不是看Top Gun電影的人，我們也在真實世界的劇本中。堅強起來、強化國防海防民防，全面備戰！7月26日，全世界的台灣人，一起投下同意票，趕走國會親中內應，這是我們向世界宣示備戰、守護家園決心的第一步！」

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