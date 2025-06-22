力挺呂玉玲！桃園藍營要角全來了 請投「不同意罷免」

桃園市長張善政（左2）、桃園市議會議長邱奕勝（右2）等人站台力挺呂玉玲。（呂玉玲服務處提供）

2025/06/22 23:26

〔記者李容萍／桃園報導〕中選會20日審定首波罷免案，桃園市6選區的立委達成罷免全壘打，決議7月26日投票。桃園第五選區立委呂玉玲今晚在鎮廣仁公園舉辦問政說明會，桃園市長張善政、桃園市議會議長邱奕勝、市議員舒翠玲、黃敬平、陳韋曄、國民黨黃國園黨部主委蔡忠誠及平鎮區里長聯誼會長莊訓城等人站台力挺，呼籲鄉親在7月26日一定要出來投票，堅定投下「不同意罷免」票，守護平鎮、龍潭的好立委呂玉玲。

張善政表示，現在的大罷免，實在讓人很生氣！呂玉玲爭取建設，新光路平交道原本因為地下化工程要封閉，以後新光路會被阻斷，呂找了他與鐵道局一起到場會勘，直接表達將地下化出土點南移，就可以解決新光路被阻斷的問題，如果沒有呂，新光路會被阻斷，這就是呂對在場平鎮、廣仁里鄉親最好的貢獻。他在市府，需要好的立委，一起向中央反映，發揮1加1大於2的效果。

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邱奕勝站台表示，呂玉玲是平鎮建設最好的推手，鄉親一票一票投出來的好立委卻面臨被罷免，非常不公平，他抨擊這些罷免團體，為了爭取自己的利益，就要推罷免，根本沒有在乎平鎮鄉親的權益。桃園市議會每年都有審桃園市政府預算，也會刪預算，但是桃園市政府並沒有像現在中央政府一樣不發補助。立委要監督國會，現在搞罷免，根本就是暴政，呼籲鄉親要保住呂玉玲，桃園6席的立委，他們為桃園爭取更多的經費，僅僅只是做一年而已，就要罷免他們，這絕對不可以！

桃園市長張善政（左）站台力挺呂玉玲。（呂玉玲服務處提供）

桃園市議會議長邱奕勝（中）站台力挺呂玉玲。（呂玉玲服務處提供）

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