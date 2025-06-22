藍營最後希望？罷免李坤城二階連署2.7萬份 宋建樑預計明下午送件

推動罷免李坤城的公民團體「三月圍城」今日公布，目前2萬7千份連署造冊中，預計明天下午就會送往新北選委會。（圖由宋建樑提供）

2025/06/22 20:51

〔記者羅國嘉／新北報導〕全台大罷免持續推動，罷免民進黨立委案日前陸續宣告失敗，全台僅剩新北綠委李坤城、宜蘭縣綠委陳俊宇兩案分別要在23日、24日二階送件，藍營則說是「全村最後希望」。而推動罷免李坤城的公民團體「三月圍城」今（22）日公布，目前2萬7千份連署造冊中，預計明天下午就會前往新北選委會送件。

中央選舉委員會20日公布國民黨立委傅崐萁等24案，及停職中的新竹市長高虹安罷免案成案。此外，國民黨推動的罷免綠委案陸續宣告失敗，全台僅剩李坤城、陳俊宇兩案。其中根據罷免李坤城案法定門檻需達2萬6576份。

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「三月圍城」領銜人宋建樑在Threads上貼文表示，目前二階收件已收取2萬7千份連署書，正在造冊中，明天就是高舉旗幟、行軍，邁向勝利的時刻，這是意志的勝利，更是信仰的勝利，感謝各位忠貞不渝的黨衛軍戰士，「沒有大家挨家挨戶去收（ㄔㄚˊ）連（ㄕㄨㄟˇ）署（ㄅㄧㄠˇ），我們無法做到！」

宋建樑指出，歷史與事實都證明，「沒有國民黨就沒有祖國的完全統一，沒有國民黨就沒有不平等條約的廢除，沒有國民黨就沒有復興基地的經濟奇蹟。」未來也只有國民黨才有中華民族的偉大復興，而中華民族的偉大復興，不靠外援飲鴆止渴，更不是投機濫抄民冊，而靠民族動員、精神重整、軍國訓政之再建工程。

宋建樑說，除此之外，還要特別感謝在地里長、各宮廟的樁腳、新黨朋友、小草夥伴的協助，更感謝各位鄉親願意支持罷免。阻擋財劃法、地方發展、無視南海主權，喪權辱國，刪除父母合理懲戒權，妄圖推動墮胎除罪及放寬墮胎門檻的黨意立委李X城，綠色是最噁心的顏色，綠色是最噁心的顏色。

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