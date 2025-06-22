前桃園市府秘書長詹榮鋒病逝 張善政悼念：典型工程人 總選最困難挑戰

詹榮鋒為工程背景出身，經歷豐富。（資料照，取自新北市工務局官網）

2025/06/22 21:09

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前桃市府祕書長詹榮鋒去年5月間因健康因素請辭，本月21日傳出病逝消息，讓昔日同仁感到惋惜與不捨。

桃園市長張善政晚間在臉書發文說，詹榮鋒是典型的工程人，是1位將畢生奉獻給國家的公務員，他的公務生涯超過40年，從台北、新北到桃園，無論捷運工程、公共建設還是都市發展，每一個他經手的建設，背後都有無數日夜奔波與默默堅持的身影，他樸實、低調，總是主動承擔最困難、最棘手的挑戰。

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張善政2022年當選市長後，深知秘書長一職總管全市工程樞紐，第1時間就邀請詹榮鋒出任，市府團隊就任後他不負眾望一同催生了成功的世界客家博覽會，更讓航空城計畫的實質進度往前邁進一大步，在市民最關心的捷運工程上，他更是居功厥偉，尤其和捷工局同仁共同解決市府首條自辦的捷運綠線G08到G11站的施工難題，克服了北段延伸的種種瓶頸，如果沒有詹榮鋒，捷運工程的進展不會如此快速。

但張善政至今仍然清晰記得，去年底在北機廠舉辦市長就職兩週年記者會時，當時詹榮鋒已因病無法到場，心中很是遺憾，但市府每一項工程建設，都烙印著他永不妥協的工程師精神，也要代表桃市府向詹秘書長的家人致上最深切的哀悼與慰問。

桃園市副市長蘇俊賓也在臉書發文，說著那年馬拉松賽道上與詹榮鋒並肩跑著的小故事，他指出，如今訊息來得太突然也只能接受，「如果訊息有辦法傳達到未來的世界，我想說謝謝您，無數個夜晚，跑完行程回到辦公室，看見您的燈還是亮著，遇到疑難雜症，想到的高EQ協調者是您，專業的問題找不到解方，我第一個求助的也是您，和不同人聊起您，這似乎是大家的共鳴」，並手繪詹榮鋒賽道上的背影說「即便遠行，我們也不會忘記，那些付出的汗水，一個又一個，如此清晰的日子，和您結伴同行」。

詹榮鋒是工程背景出身，歷練相當豐富，曾任北市府捷運局南區工程處正工程司、副總工程司、新北市府工務局主任秘書、新北市新建工程處長、新北市捷運局副局長、新北市工務局長等職務。桃園市長張善政上任後，向新北市長侯友宜借將，延攬詹榮鋒出任桃市府秘書長，接續桃園軌道發展、航空城計畫等重大建設。去年詹榮鋒因病請假，醫師建議長期休養；詹榮鋒於去年5月請辭，時隔1年多，在本月21日傳出病逝消息。

桃園市副市長蘇俊賓手繪詹榮鋒賽道上的背影，「即便遠行，我們也不會忘記，那些付出的汗水，一個又一個，如此清晰的日子，和您結伴同行」。（擷取自蘇俊賓臉書）

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