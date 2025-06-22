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    民眾黨評團結十講：賴清德談國家「史觀」片段又匱缺

    民眾黨抨擊賴清德談國家「史觀」片段又匱缺。圖為民眾黨主席黃國昌今出席活動。（記者陳奕劭攝）

    民眾黨抨擊賴清德談國家「史觀」片段又匱缺。圖為民眾黨主席黃國昌今出席活動。（記者陳奕劭攝）

    2025/06/22 20:39

    〔記者林哲遠／台北報導〕賴清德總統今展開「團結國家十講」第一講主題「國家」，公開反對中國不當曲解聯合國2758號決議文。民眾黨批評，無法想像以總統的高度竟然會發表出如此空洞的演講，賴總統團結十講第一講用歷史開場，但總統的「史觀」片段又匱缺。

    民眾黨指稱，賴總統猶如民進黨團總召柯建銘上身一般的盤古開天，卻與現代社會認知斷鏈，台灣人民所引以為傲的民族共融、新舊移民集結、多重文化融合的光榮文化，完全無法透過賴總統的演說被包容，反而各自斷裂。

    賴清德總統以為可以藉由講古「創造共鳴」，卻讓人感覺「不知所云」。民眾黨認為，人民期待的是政府做實事不是講空話。與其單向布達空泛抽象的概念，不如告訴人民台灣當前面臨的重大挑戰，舉凡能源、居住正義、社會安全網、司法公正等重要議題，賴政府要如何拿出對策？「與其喊十次空泛的口號，不如真正做一次實事」，這才是國人希望看見的。

    民眾黨強調，團結不是嘴巴說說，面對AI應用技術來勢洶洶，身為科技大國的台灣，國人花了一個小時的時間精神，卻依舊在賴總統的「盤古開天」中虛耗，對於國家的未來、經濟、社會、文化、環境等各個方面發展方向無能力清楚闡述，還要2300萬人虛耗空轉多久？

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