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    館長怒喊民進黨「害」他要當中國人！ 大批網友傻眼

    館長日前到中國，因各種「捧中貶台」言行遭輿論批評。（資料照）

    館長日前到中國，因各種「捧中貶台」言行遭輿論批評。（資料照）

    2025/06/22 23:05

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前自稱要當「和平大使」，到中國展開6天5夜直播行，期間各種「捧中貶台」言行遭輿論批評。（22日）館長週日又稱，他過去是堅定台獨分子，都是民進黨「害」他繼續當「中國人」，讓大批網友聽了傻眼。

    在中國被問是哪國人都不敢正面回答的館長，22日出席自家成吉思汗健身俱樂部舉辦的健美比賽時受訪，被問到日前中國行是否會擔心被罵，館長稱他不怕被罵，因為他要讓全世界、全台灣都知道，任何人都有去任何國家旅遊的權利，有人跟他說去中國旅遊回來不敢表態，因為怕被罵，「台灣社會明明脫離不了中國製造，那整天在嘴什麼？去對岸遇到很多台灣人，難道裡面都是共匪嗎？」

    館長聲稱：「我以前是個堅定的台獨分子啊！民進黨9年哪，也不改國號，也不改憲法，真他X氣死我了！我只能當中華民國，我現在只能當中國人哪！因為身分證上寫中華民國嘛。」

    該受訪片段同日被粉專「Mr.柯學先生」分享出來，引發數千名網友熱議，「只敢在台灣吠」、「連當中國人都要把責任推給政府，傻爆眼」、「那搬去中國住啊」、「腦迴路真的有問題」、「去了對岸回來都不演了」、「已經無法理解肌肉腦的邏輯了」、「沒有為他們的人生負責，都是民進黨的錯！」、「噁心！故意講中國人，又講中華民國，想兩邊吃的噁心人」。

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