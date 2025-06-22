賴清德：盼「團結」成台灣堅實防線 讓民主之光照亮全世界

總統賴清德「團結國家十講」第一講做專題演說。（記者王藝菘攝）

2025/06/22 19:56

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統展開「團結國家十講」，第一講今在國際扶輪3490地區七社聯合例會談「國家」，賴清德細數台灣各項傲人成就，包含經濟表現、民主自由等，並強調台灣安全及台海和平穩定牽涉世界安全與繁榮，中國威脅已是國際關注問題，希望我們的團結可以成為國家最堅實的防線，讓台灣的民主之光照亮全世界。

賴清德表示，我們的國家值得驕傲，細數台灣是世界第21大經濟體；民主指數全球排名第12、亞洲第一；世界競爭力指數全球第六，去年第八；自由度評比取得94分，亞洲第二名，宗教自由是100分；世界新聞自由指數亞洲第一；各國安全指數世界第四、亞洲第一；人類自由指數亞洲第一；經濟自由度全球第四。

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在經濟方面，賴清德指出，台灣在IC設計和封測全球市占排名第二、封裝測試全球第一；晶圓代工全球第一，7奈米以下是佔全球74%，3奈米以下90％以上；筆記型電腦7成來自台灣，超過5成桌上型電腦來自台灣；生成式AI伺服器有9成來自台灣，一般伺服器83%來自台灣；高階自行車台灣廠商製造佔全球55%；台灣扣件產業，螺絲、螺帽、鉚釘外銷比例超過90%，是全球第三大扣件出口國；起子、螺絲、板子、釘槍等全球第三大手工具機出口國；大型遊艇台灣訂單名列全球第五；薩克斯風佔全球兩成，「台灣這麼厲害，難怪中國一定要併吞台灣。

賴清德表示，中國目前對台灣主要有五大威脅，包含中國對國家主權的威脅、中國對國軍的滲透以及間諜活動威脅、中國混淆國人對國家認同之威脅、中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅、中國藉融合發展吸引台商台青之威脅。

賴清德指出，中國常常說歡迎台灣人過去創業、就業，中國年輕人失業率曾被報導有20幾%，後來不再報導，因為越來越嚴重，台灣有句俗諺「家己揹金斗甕，閣替人看風水」，中國自己的問題那麼大，所以台灣的年輕人、台灣的民眾要清楚，台灣這麼好，民主社會、自由的國家，提供每一個人創業發的機會。

賴清德表示，七大工業國領袖公開表達，台海和平穩定對國際安全繁榮不可或缺，同時強調反對任何單方面透過武力或脅迫改變台海現狀。換句話說，中國威脅固然是台灣問題，也是國際社會關注問題，因為台灣安全跟台海和平穩定牽涉到世界安全與繁榮，為了保護台灣、守護民主、保護人民、維護經濟發展成果，他特別召開國安高層會議，定位中國為境外敵對勢力，並提出十七項因應策略。

最後，賴清德強調，希望國人團結合作，團結守護我們的國家、台灣亮眼的經濟成就，還有傲人的自由的民主表現，希望能繼續和全體國人攜手打拚，「讓我們的團結成為國家最堅實的防線，共同守護主權、讓國家更強、讓台灣的民主之光照亮全世界。

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