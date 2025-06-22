從信史時代談到舊金山和約 賴清德：台灣從不是中國一部分

總統賴清德在「團結國家十講」第一講做專題演說。（記者王藝菘攝）

2025/06/22 19:25

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統展開「團結國家十講」，今天第一講在扶輪社年會談「國家」，賴清德從信史時代之前開始爬梳歷史，並分析日方在「舊金山和約」僅放棄台澎權力，並未將台灣交給當時建國不到2年的中華人民共和國，強調「中華人民共和國從來沒有統治過台灣任何一天」，打臉中國所謂台灣「自古以來」就是中國不可分割的一部分。

賴清德指出，台灣自古以來、信史時代以前就有獨立生態系，根據台南左鎮化石園區資料，台灣曾發現距今40至80萬年前的早坂犀牛、獁馬象、四不像鹿、金絲猴等化石，也在菜寮溪發現距今3千至3萬年前的左鎮人頭蓋骨，台灣史前博物館也發現大坌坑文化。

請繼續往下閱讀...

賴清德也說明，台灣是南島語族文化的起源，很早就開始向外傳播文化，原住民族也早已在這塊土地生根發展，公元4000年前南島語系的中心點就在台灣，並往外擴散到菲律賓、馬達加斯加、關島、夏威夷、克羅尼西亞、復活島、紐西蘭，台灣還有原住民立委還以為自己來自中國大陸、跑去參加活動，但其實台灣原住民就是南島語系的發源地。

賴清德接著談到大航海時代，荷蘭人登上台南、西班牙人登上台灣北部，在此之前的台灣，與中國沒有任何從屬關係，中國聲稱台灣「自古以來」就是中國不可分割的一部分，但歷史清楚告訴我們，「中國講的不是事實」。中國跟台灣發生關係，是1662年鄭成功率兵擊敗荷蘭人，隨後鄭經建立「東寧王國」並被英國稱為「台灣王國」，直到1683年施琅擊敗鄭克爽，台灣才被中國王朝開始統治。

賴清德說，清領時期200多年間，直到1887年才設省，但設省僅8年就因割讓告終，1895年馬關條約清帝國明確割讓台澎給日本，自此中國政權再無聲索台灣主權的立場。雖然清朝官員設置台灣民主國，但不到兩週，大總統唐景崧等官員就逃回中國，台灣人民為了保鄉衛土，持續抵抗，1895年間發生台南的蕭壠事件、杜仔頭事件、鐵線橋 事件、蚵寮事件、竹篙山事件，參與者都是以 「竹篙湊菜刀」的精神，持續對抗入侵者，也凸顯台灣從很久以前就有反侵略、護台灣的意志。

賴清德指出，即使在日本統治20年後，1915年台灣人仍奮起抵抗，西來庵事件更有原民參加、至少1400 人遇害，1930年日本治理台灣35年，仍發生賽德克族奮起反抗的霧社事件，證實台灣不分族群、不分先來後到，持續反抗壓迫與侵略的精神。

賴清德強調，日本投降後的1951年，日方在舊金山和約僅稱「日本政府放棄對台灣澎湖等島嶼的一切權利」，並沒有將台灣交給中華人民共和國，當時中共建國不到2年，中華人民共和國從來沒有統治過台灣任何一天。

賴清德強調，從1951年的舊金山合約到1996年台灣總統直選，台灣已經邁向民主化、確立主權在民，無論是中華民國、中華民國台灣、台灣都是我們的名字，無論用哪個名字稱呼我們，我們都是獨立自主的國家，主權屬於2300萬人民，國家組成四要素並不包括名字、也不包括有沒有參與聯合國、有多少邦交國，歷史更證明，台灣沒有自古以來屬於中國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法