罷團質疑惡意剔除連署 中市選委會：依規查對送中選會審定

中八罷團質疑市選委會惡意剔除連署。（記者歐素美攝）

2025/06/22 19:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於中八罷團質疑台中市選委會惡意剔除連署，對此市選委會表示，台中市各該區域立委罷免案的連署人名冊查對機關為台中市各該選舉區內戶政事務所及市選委會，各區戶政事務所將其查對結果併入市選委會查對結果後，再報請中選會審定，並無不法情事。

中市選委會表示，有關罷免案提議或連署涉及提議前死亡、連署前死亡的查對部分，是由戶政事務所依法負責查對，各戶政事務所均依規定逐筆查對户籍登記資料，查對連署期間前已死亡者，應予刪除，倘有罷免案涉及上述提議前死亡、連署前死亡或有偽造情事部分，則由中選會移請檢調司法機關依法偵辦。

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此外，中市選委會表示，有關區域立委罷免案之罷免名冊查對，市選委會會及各戶政事務所均依選罷法、公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法及公職人員罷免案提議人及連署人名冊查對作業須知、中選會函釋規定依法查對，無論是各戶所或本會都是依法行政並依法令所定辦理，皆無任何差別待遇。

中市選委會並強調，有關罷免案連署人名冊查對結果統計及相關資訊在未陳報中選會審定前，為維持中立、選務不語之立場，各地選務機關含本會在內均不會釋出相關訊息，或做不必要的評論與回應，至查對結果經中選會審定後即會予以資訊公開。

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