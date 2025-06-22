為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    鄭麗文：國會多數才能阻止民進黨一黨專政法西斯化

    國民黨立委廖偉翔舉行廟口宣講，反制民進黨的大罷免。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨立委廖偉翔舉行廟口宣講，反制民進黨的大罷免。（記者蘇金鳳攝）

    2025/06/22 19:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕罷免投票7月26日，國民黨中市第4選區的立委廖偉翔今天下午在武兌宮舉行「與您翔談」，邀請立委謝龍介、媒體人鄭麗文、黃士修等人來宣講，3人痛批全世界沒有一個國家，剛選完選輸不甘心，又要重選，民進黨就是要一黨獨大一黨專政，要用司法迫害在野黨，因此7月26日一定要站出來，票票入匭，投下不同意票，讓民進黨知道台灣人民，反對一黨獨大，反對法西斯化。

    為反制民進黨的罷免，國民黨立委廖偉翔今天下午在西屯武兌宮舉行宣講，武兌宮的廟前廣場坐得滿滿的。

    前立委鄭麗文表示，民進黨主席賴清德整個心都在對付他的政治對手，在野黨在國會多數有多重要，前韓國總統尹錫悅宣佈戒嚴，幸好韓國國會把他的戒嚴擋下來，老牌民主國家美國面臨困境，總統川普竟帶軍隊進入加州，好像進入內戰，更沒收哈佛大學的補助。

    鄭麗文強調，台灣民主化多年，但民進黨上台後，沒收新聞自由，以司法迫害在野黨，幸好國會民進黨不是多數，才能阻止賴清德法西斯化，一黨獨大，才讓賴清德不高興，要推大罷免，賴清德現在就像是失速列車，要把台灣推入萬丈深淵；把台積電賣給美國，關稅無能力跟美國對談，照此下去，台灣經濟將崩潰，將造成嚴重失業，台灣已面臨生死存亡闗鍵，呼籲大家要投入不同意票。

    媒體入黃士修表示，中選會宣布7月26日大罷免投票，但罷團早已知道，宣傳車已在四處跑，而大法官及監察委員都是他們的人，立法院在野黨有效監督執政黨，刪除了浮編的預算，如此就惹了賴清德不高興，就要推大罷免，監督執政黨本就是在野黨的職責，好的立委守護著台灣人民，現今好的立委被罷免，要投下不同意票，讓大家一起來守護好的立委。

    國民黨立委謝龍介表示，民進黨建黨初期相當有理念，但現在則是吃銅吃鐵，賴清德兩年前就說民進黨現今會如此慘，失去民心，有兩大問題「黑金及論文」；要辦官商勾結就要檢察官，但檢察官不辦，因此國會就要有調查權，引起民進黨的害怕，就推大罷免，呼籲選民要投下不同意票，現在廖偉翔只差「3票」，就是催票、拉票及投票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播