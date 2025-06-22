鄭麗文：國會多數才能阻止民進黨一黨專政法西斯化

國民黨立委廖偉翔舉行廟口宣講，反制民進黨的大罷免。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/22 19:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕罷免投票7月26日，國民黨中市第4選區的立委廖偉翔今天下午在武兌宮舉行「與您翔談」，邀請立委謝龍介、媒體人鄭麗文、黃士修等人來宣講，3人痛批全世界沒有一個國家，剛選完選輸不甘心，又要重選，民進黨就是要一黨獨大一黨專政，要用司法迫害在野黨，因此7月26日一定要站出來，票票入匭，投下不同意票，讓民進黨知道台灣人民，反對一黨獨大，反對法西斯化。

為反制民進黨的罷免，國民黨立委廖偉翔今天下午在西屯武兌宮舉行宣講，武兌宮的廟前廣場坐得滿滿的。

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前立委鄭麗文表示，民進黨主席賴清德整個心都在對付他的政治對手，在野黨在國會多數有多重要，前韓國總統尹錫悅宣佈戒嚴，幸好韓國國會把他的戒嚴擋下來，老牌民主國家美國面臨困境，總統川普竟帶軍隊進入加州，好像進入內戰，更沒收哈佛大學的補助。

鄭麗文強調，台灣民主化多年，但民進黨上台後，沒收新聞自由，以司法迫害在野黨，幸好國會民進黨不是多數，才能阻止賴清德法西斯化，一黨獨大，才讓賴清德不高興，要推大罷免，賴清德現在就像是失速列車，要把台灣推入萬丈深淵；把台積電賣給美國，關稅無能力跟美國對談，照此下去，台灣經濟將崩潰，將造成嚴重失業，台灣已面臨生死存亡闗鍵，呼籲大家要投入不同意票。

媒體入黃士修表示，中選會宣布7月26日大罷免投票，但罷團早已知道，宣傳車已在四處跑，而大法官及監察委員都是他們的人，立法院在野黨有效監督執政黨，刪除了浮編的預算，如此就惹了賴清德不高興，就要推大罷免，監督執政黨本就是在野黨的職責，好的立委守護著台灣人民，現今好的立委被罷免，要投下不同意票，讓大家一起來守護好的立委。

國民黨立委謝龍介表示，民進黨建黨初期相當有理念，但現在則是吃銅吃鐵，賴清德兩年前就說民進黨現今會如此慘，失去民心，有兩大問題「黑金及論文」；要辦官商勾結就要檢察官，但檢察官不辦，因此國會就要有調查權，引起民進黨的害怕，就推大罷免，呼籲選民要投下不同意票，現在廖偉翔只差「3票」，就是催票、拉票及投票。

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