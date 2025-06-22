賴清德3主軸強化台灣主體性 論證「中共不曾擁有台灣」

總統賴清德出席「團結國家十講」第一講，指中國不當曲解聯合國2758決議文，論證「中華人民共和國不曾擁有過台灣」。（記者王藝菘攝）

2025/06/22 19:10

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今展開「團結國家十講」首講主題「國家」，一來反駁中國不當曲解聯合國2758決議文、二來爬梳歷史論述台灣源起於獨立生態系，並尊崇李登輝前總統為台灣第一屆民選總統的開創性地位。黨政人士分析全篇以台灣主體性貫穿，釐清國家認同，尤其談及「舊金山和約」，論證「中華人民共和國不曾擁有過台灣」。

黨政人士指出，賴清德先是針對中國扭曲1971年聯合國大會第2758決議文「聲稱擁有台灣」之論述，進行強而有力的反駁，強調聯合國2758號決議文僅只處理聯合國席次代表問題，並無涉台灣，並詳列國際社會諸多友盟與國會不承認中國對台灣主權的主張。

請繼續往下閱讀...

黨政人士表示，去年IPAC年會決議反對中國不當曲解「聯合國大會第2758號決議」限縮台灣國際空間後，府院乃至整個外交體系相繼在國際社會進行法律戰，以反制中共肆無忌憚的攻擊，國際社會也紛紛挺台，如美國眾議院外委會通過「台灣國際團結法案」，澳州參議院、荷蘭國會、加拿大眾議院、英國國會、歐洲議會相繼通過涉台決議案。

黨政人士說，惟中國不只訴諸國際法律戰，其他如軍事恫嚇、灰色地帶侵擾、認知作戰也持續侵擾，賴總統藉此凸顯台灣與友盟協力共撐民主保護傘，以及對台灣內部訴諸團結之必要，2758決議是一個起點，使各國逐步正視與討論台灣的國際地位、以及台灣的國際事務實質參與空間和貢獻。

第二，賴清德也透過爬梳歷史，論述台灣緣起於獨立生態系、血流反侵略DNA，賴清德詳述台南左鎮文化與大坌坑文化等歷史，定調台灣源起於獨立生態系，溯源台灣是南島文化起源地，舉去年出訪太平洋三個友邦國家感受文化同源為證。

賴清德也進一步以台灣家族歷史為例，詳述台南的蕭壠事件、杜仔頭事件、鐵線橋 事件、蚵寮事件、竹篙山事件，參與者都是以 「竹篙湊菜刀」的精神，持續對抗入侵者，並引用國安會黃重諺諮委家族故事，曾祖父當年率領鄰里奮勇抵抗日本軍隊接收台灣之口述歷史，一路再細細詳述，鋪陳到西來庵事件、霧社事件等，再次強化台灣抵抗的意志的持續綿延，台灣民族反侵略的血液代代相傳其來有自。

黨政人士認為，此鋪陳也是在強調「台灣並非中國自古以來的一部分」、「中華人民共和國從未擁有台灣」，也呼應賴總統多次提及的觀點，台灣民眾不分族群也不分先來後到，軍民團結守護家園抵抗侵略等理念。

賴清德演講時特地展示人物排列圖像，說明李登輝前總統於1996年當選台灣首次民選總統以來，台灣共經歷李扁馬蔡賴等五位歷任、皆由台灣2300萬民眾票票選出之民選總統，此民主體制的揭示，以民選對比威權，以兩千三百萬人自決突顯民主體制，再度強調台灣有政府、主權、土地、人民，一個國家四元素皆齊備，兩岸互不隸屬為事實。

演講最後，總統提到現今台灣面臨威權威脅，他因而提出十七條修法等國安因應，賴總統號召團結國家，最終揭示反對侵略、守護民主、捍衛台灣維持現等三個核心概念為演講收尾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法