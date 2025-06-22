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    勇敢站出來！「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」三階揭開決戰序幕

    桃三罷魯團隊舉辦三階罷免投票宣傳行動起跑，透過機車、腳踏車車隊和舉牌部隊宣傳中壢選民726站出來投同意罷免票。（記者李容萍攝）

    桃三罷魯團隊舉辦三階罷免投票宣傳行動起跑，透過機車、腳踏車車隊和舉牌部隊宣傳中壢選民726站出來投同意罷免票。（記者李容萍攝）

    2025/06/22 19:09

    〔記者李容萍／桃園報導〕中選會20日審定首波罷免案，決議7月26日投票，桃園市6選區皆達成罷免全壘打，第三選區「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」罷團今（22）日下午在愛麵子民主基地的固定連署站前辦理「一起出發，作伙遊行」為罷免魯明哲桃三第三階段揭開決戰序幕，市議員張曉昀、彭俊豪、黃崇真、魏筠等人與領銜人羅怡雯接力宣講，同時亮相全新背心，還有機車隊、腳踏車隊跟舉牌部隊等沿街大喊「大罷免GO、GO、GO」等口號，呼籲中壢選民726勇敢站出來同意罷免。

    羅怡雯表示，今天是桃三罷免魯明哲起跑的日子，罷免魯明哲的二階連署合格率高達94％，罷免是人民的權利，中壢選民可依自己心意來罷免投票，中壢選民非常理性及有智慧，罷團會很有理性回應所有選民的問題，選民如有不一樣論述，歡迎提出來討論，不希望用對立或傷害仇恨方式來對應彼此，那對社會沒有幫助。

    羅怡雯說，這不是惡罷，如果魯明哲做得好，人民絕對會鼓勵和肯定，因為魯不夠努力、不夠專業，不符合期待，大家才發動罷免，希望魯了解中壢民意，而非配合某一個黨或某個人的意志，希望選民7月26日站出來投下同意罷免票，讓國會能夠恢復正常的運作。

    黃崇真表示，現在罷免三階投票訂在7月26日，呼籲中壢選民7月26日出來投下同意票，讓國會撥亂反正，不要親共賣台，來守護我們的一代；張曉昀呼籲勇敢的中壢選民在7月26日一定要站出來，7月26日一定要空下時間出門投出同意罷免票，守護台灣的民主。

    魏筠說，國民黨桃園的6區立法委員都是黨意立委不是民意立委，沒有自己的名字，他們的名字都叫做「傅崐萁」，否則他們不會在國會惡意刪減一些對於民眾福國利民的法案；彭俊豪也說，中壢是個充滿奇蹟的地方，中壢的市民朋友努力寫下光榮的歷史，當然這個故事還沒有寫完，希望大家一起進入7月26日進入投票所，投下同意罷免的那張票，為這個故事下最好的happy ending。

    桃三罷魯團隊舉辦三階罷免投票宣傳行動起跑，透過機車、腳踏車車隊和舉牌部隊宣傳中壢選民726站出來投同意罷免票。（記者李容萍攝）

    桃三罷魯團隊舉辦三階罷免投票宣傳行動起跑，透過機車、腳踏車車隊和舉牌部隊宣傳中壢選民726站出來投同意罷免票。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市議員張曉昀（左起）、黃崇真、桃三罷魯領銜人羅怡雯、彭俊豪、魏筠，同台為三階罷免投票宣講。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市議員張曉昀（左起）、黃崇真、桃三罷魯領銜人羅怡雯、彭俊豪、魏筠，同台為三階罷免投票宣講。（記者李容萍攝）

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