團結國家十講》賴清德：國家定義4元素 不包含參加聯合國

總統賴清德說，國家的定義並不包含可不可以參加聯合國會員，台灣當然是一個國家。（記者王藝菘攝）

2025/06/22 18:57

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賴清德3主軸強化台灣主體性 論證「中共不曾擁有台灣」

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今展開「團結國家十講」第一講主題「國家」，公開反對中國不當曲解聯合國2758號決議文。賴表示，2758號決議文未涉台灣主權，中國依此聲稱擁有台灣、台灣不是主權獨立國家的說法「大錯特錯」、也不被國際社會承認，更何況，國家的定義是擁有人民、土地、政府、主權四元素，並不包含可不可以參加聯合國會員，台灣當然是一個國家。

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賴清德表示，國家興亡匹夫有責，古往今來，不知多少人為了國家犧牲生命，我們也常聽到，覆巢之下無完卵，沒有國哪有家，今日台灣需要我們挺身而出，承擔責任，每個時代都有不同的責任要承擔，希望大家團結一致，共同守護國家主權，守護珍視的民主自由、生活方式，以及下一代的未來，這是每個人的責任，也是留給未來世代最重要的世代。

「台灣當然是一個國家」

賴清德也說明「國家」的定義，必須有人民、土地、政府、主權四元素，根據國家主權要素，台澎金馬定期改選各級政府，執行公權力，並對外進行外交、擁有國防力量，由這塊土地2300萬人民所組成的政治共同體，是不是國家？台灣當然是一個國家。

賴清德指出，1996年李登輝前總統當選第一任民選總統以來，我們每四年改選一次，歷任的陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德總統，國際社會無論從哪個角度、國家組成四元素來檢驗，我們都是國家，中國卻以聯合國2758號決議文宣稱擁有台灣，以一個中國原則，衍生一個中國三階段論，主張全世界只有一個中國、兩岸同屬一個中國，唯一合法代表中國的政權的就是中華人民共和國。

賴清德表示，中共根據2758號決議文多次在國際宣稱台灣不是主權獨立國家，但攤開文獻來看很清楚，2758是恢復中華人民共和國權益，承認其為唯一代表，並將蔣介石的代表及所屬機關在聯合國組織非法佔據的席位驅逐，換句話說，2758決議僅處理聯合國席次代表問題，並沒有牽涉台灣。

中國稱擁有台灣「大錯特錯」

賴清德進一步說，國家組成的四元素並不包括可不可以參加聯合國會員，所以中共不可以根據2758號決議文聲稱中國擁有台灣、台灣不是主權獨立國家，「這種說法是大錯特錯。國際社會也不承認這樣的主張」，美國國務院今年已經清楚說明，中國扭曲2758號決議、並未議決台灣主權，美國眾議院、澳州參議院、荷蘭國會、加拿大眾議院、英國國會、歐洲議會等世界各國也相繼通過涉台決議案，聲明2758號決議無涉台灣主權。

總統賴清德在「團結國家十講」第一講做專題演說。（記者王藝菘攝）

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