巧芯緊張了！連跑2場宣講嗨喊：藍軍情緒已被激發

徐巧芯表示，這周末已連三場與趙少康合體，今天兩場活動人潮爆滿，顯現藍軍情緒、投票意願已被激發出來。（記者劉詠韻攝）

2025/06/22 19:24

〔記者劉詠韻／台北報導〕大罷免潮將進入第三階段，距離剩下一個月的投票時間裡，深陷罷免危機的國民黨立委人人自危，紛紛現身街頭、市場積極宣傳反罷免。被視為罷免指標之一的徐巧芯今（22）日下午連趕兩場宣講活動，重申民進黨發起的大罷免是「為罷而罷」，並稱今天兩場行程人潮爆滿，足見藍軍情緒、投票意願已被激發出來。

徐巧芯今下午2時30分先至台北市議會參加北市客家後援會活動，下午3時30分再趕往信義區三張區民活動中心出席政策說明會，現場目測聚集將近300位民眾，氣氛十分熱鬧，包含資深媒體人趙少康、新北市議員江怡臻及立委謝龍介均到場助陣。

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徐巧芯表示，這周末已連三場與趙少康合體，今天兩場活動人潮爆滿，顯現藍軍情緒、投票意願已被激發出來，未來將持續舉辦相關活動與所有選民接觸，呼籲民眾站出來投下不投意罷免票。

針對與曹興誠之間的辯論風波，徐巧芯回應，中選會本就規劃舉辦辯論會，她也早已表態願意參加，實在不知曹興誠在「歡」什麼」。她也反批，曹過去曾有不少爭議言行與親中立場，如今卻自詡為反共先鋒，這樣的轉變才稱得上真正的「low」，也是對中華民國價值的背叛。

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