胡志強高雄辦新書會 表態支持柯志恩選市長

前台中市長胡志強（左）與夫人邵曉鈴（中）南下高雄辦新書會，與立委柯志恩（右）合影。（柯志恩提供）

2025/06/22 18:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前台中市長胡志強今天（22日）由夫人邵曉鈴陪同，於高雄社教館舉辦新書分享座談會，國民黨立委柯志恩也到場支持，胡志強表示他力挺柯志恩，會比照江啟臣模式，簽一本新書給「柯市長」預祝她當選。

今天的新書座談會，包括胡志強夫婦、柯志恩、總統府資政張博雅、老牌藝人寇世勳都出席站台。會前受訪時，柯志恩感謝胡志強再來到高雄；胡志強則說日前在台中新書發表會，曾送立院副院長江啟臣一本寫著「江市長」的新書，他也會送一本給「柯市長」，他也透露，上屆高雄市長選舉時，就曾南下為柯志恩站台。

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柯志恩致詞時說，胡志強市長為人幽默、待人和善，書中紀錄他從眷村出發，雖然物質條件並不富裕，對人對事卻不自私又溫暖；且書中提到的留學經歷，也讓她想起年輕時赴美留學生活，但胡志強出國留學的年代更久，體會過早期留學生的辛苦與心繫中華民國的懷抱。

柯志恩也提到，她過去寫了4本書，其中《柯志恩談母職心體驗》獲得行政院新聞局金鼎獎時，當時的新聞局長不是胡志強。另外她以《世界真奇妙》獲得第23屆電視金鐘獎教育文化節目主持人獎時，胡志強則是才剛留學回來，還沒成為新聞局長。兩段與新聞局有關的人生經歷，新聞局長的名字卻都不是胡志強，讓她笑說有點遺憾。

今天會場吸引滿場觀眾，胡志強夫妻與柯志恩、資深藝人寇世勳、大百合等多位來賓，並在後台相見歡，留下珍貴合影紀念。

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