民眾黨中央委員赴海峽論壇高喊兩岸一家親 黃國昌火速切割遭砲轟！

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/06/22 19:07

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨中央委員、台商事務委員會主委張凱鈞被爆出率團參加中國對台統戰平台「海峽論壇」，高喊民眾黨始終堅持「兩岸一家親」，引發爭議。對此，民眾黨主席黃國昌再次揮出「次元切割刀」，稱張凱鈞此行是以個人名義參加，遭大批網友砲轟。

張凱鈞出席中共所舉辦的第17屆海峽論壇，並與國台辦副主任潘賢掌會面，在會中稱民眾黨始終堅持「兩岸一家親」，有港媒也直接報導稱張凱鈞是代表民眾黨出席，據稱此事引起白營部分人士反彈。此外，海峽論壇的「南島語族文化學術論壇」還出現一名自稱「台灣民眾黨大陸事務部副主委」劉虔旭受邀上台發言，引發討論。

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對此，黃國昌今天（22日）回應稱，民眾黨沒派任何代表參加今年海峽論壇，張凱鈞說自己以個人名義參加，既然有收到檢舉，一切交給中評會按制度處理，只有在事實基礎上才能討論問題。至於有自稱民眾黨大陸事務部人士發言，黃國稱說雖然民眾黨有大陸事務部，但沒有副主委這一職務，為何會有人拿這身分發言，他們也感到詫異。

針對黃國昌的回應，網友紛紛砲轟「先故意去參加，被抓包再出來切割，可以換新一點的招嗎？」、「又再包牌了！」、「果然是包牌黨」、「民眾黨中央委員不代表民眾黨，但是青鳥和罷團代表民進黨？到底有多不要臉啊」、「從阿北時代幾乎每年都這樣包牌玩」、「腳尾昌怎麼講民進黨的，自己黨內就不代表民眾黨了？」、「少演戲了」、「參加跟不參加都可以包牌」。

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