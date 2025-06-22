大罷免藍委恐丟10席？趙少康認了：現在說危險反而是好事

中廣前董事長趙少康（中）出席「反惡罷 戰獨裁」台北市客家後援會成立大會。（記者田裕華攝）

2025/06/22 18:20

〔記者劉詠韻／台北報導〕前行政院長江宜樺近期預警，國民黨在罷免案中恐失多達10席立委。「戰鬥藍」領袖趙少康今（22）日表示，確實存在風險，但距離投票日尚有一個月，相信隨著中央與地方黨部加強動員，可望喚起支持者的危機感，「現在說危險反而是好事，最怕大家覺得不危險，選民就不出來投票了。」

趙少康近期接連參與力反罷免活動，主要場次集中在雙北，是否接獲其他縣市邀請、前往支援引發關心。趙少康今下午奔徐巧芯政策說明會，會前回應，傅崐萁主動來電邀請，希望他能安排時間協助宣講，很快就會前往花蓮；此外，台中市長盧秀燕也向他表達盼能在台中舉辦活動，事後更透過LINE聯繫確認時間，他強調若時間允許，會盡量配合，他認為這次罷免行動沒有道理、不公不義，「講白了，就是輸不起，才會這樣硬拗硬打」，毫無正當性。

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趙少康表示，立委被惡罷，仇恨值並不是理由，並質疑難道立委不講話、不質詢才能沒有仇恨值？「那這樣我們選他幹嘛？越是被說仇恨值高，我越想支持他們。我們要的是能監督政府、勇於發聲的立委。」不過他也坦言，雖願意盡力支援各地活動，但只有他一個人的前提下，時間與精力相當有限，仍需斟酌安排。

趙少康並強調，面對接下來的活動，仍需更多黨中央的力量，當初在基隆幫謝國樑反罷免時，藍軍初期相較被動，綠軍則非常積極，後來發現情況不對，藍軍才動起來。趙說，藍軍認為「反罷免不需動員」概念有誤，根據民調，綠軍投票意願高達九成，藍軍只有六成；若綠軍出八萬票的九成是7.2萬票，藍軍出十萬票的六成只有六萬，當然會輸，選舉關鍵就是投票率，現在需要更多人行動起來。

至於前行政院長江宜樺提及，國民黨在此次大罷免中恐掉10席，趙少康認為確實存在這個風險，不過目前仍有一個月的時間，相信隨著時間推進、中央以及地方黨部積極動員，將喚起藍營的危機意識。

趙少康說，現在說「危險」反而是好事，最怕被認為「不危險」，那選民就不會出來投票了，而他們正是要讓支持者知道，每一票都很關鍵。

趙少康認為，罷免投票仍有一個月，隨時間推進、積極動員，將喚起藍營危機意識。（記者劉詠韻攝）

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