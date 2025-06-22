陳柏惟光頭剃定了？中二罷顏寬恒還差800份 假日急衝刺

中二罷免顏寬恒補件還差800份連署書，志工假日持續擺攤，吸引不少民眾來連署。（記者陳建志攝）

2025/06/22 18:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中第2選區罷免顏寬恒，中選會已經通知二階還要補件2267份才會達到門檻，「解顏行動」罷團表示，法律規範收到正式公文後補件時間僅有10天，疾呼目前還差約800份，昨天和今天假日志工全員出動收連署書，雖簽署民眾明顯比之前增加，但因有些是之前已經連署過重複連署，因此呼籲還沒連署的民眾趕快就近連署。

前立委陳柏惟曾宣布，只要中二罷免顏寬恒二階達標，進入三階投票，他就會履行諾言剃光頭，不少民眾都好奇他的頭髮是否能剃成？

請繼續往下閱讀...

「解顏行動」罷團發言人小彥表示，目前距離補件的份數到還差800份，為了繼續衝刺順利進入三階投票，志工仍持續擺攤、掃街。

今天週日的連署點包括霧峰民生路郵局前、沙鹿合作金庫沙鹿分行前、大肚夜市衛生所前、烏日毛毛動物診所、龍井框框背包客棧、北區全面罷免辦公室等15個連署站。

小彥表示，雖然昨天和今天假日連署的民眾有比之前增加，但收到的連署有不少是重複連署，依選罷法規定會被剔除。因此目前進度仍是難以達標，將會再延長收件時間，因這次真的是最後的機會了，請大家幫忙宣傳，也邀請中二選區的選民，再多說服身邊的親朋好友，讓「未簽署」過的人盡快來簽署，順利進到三階投票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法