花蓮罷免傅崐萁總部成立 沈伯洋：台灣若遭中國併吞恐損50兆

花蓮罷免傅崐萁行動總部今天成立，民進黨立委沈伯洋受邀致詞。（記者王錦義攝）

2025/06/22 18:18

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免立委傅崐萁將於7月26日投票，罷傅公民團體微光花蓮今天舉行拔傅總部開幕茶會，除了花蓮各罷免傅崐萁的團體都共襄盛舉，民進黨立委沈伯洋、陳培瑜也應邀出席，無黨籍縣議員楊華美，民進黨籍縣議員張美慧、胡仁順、林則葹等人，議長張峻也派辦公室主任到場支持。沈伯洋說，傅崐萁掛看板說幫花蓮爭取多少、多少，但台灣一旦被中國併吞，損失恐高達50兆，選擇應該是非常清楚。

沈伯洋接受媒體訪問說，傅崐萁到處掛看板，說要給花蓮人一萬、161億等等之類的，卻忽略了，中央一直到現在，其實每1年是多給花蓮200多億，更不要講說，現在給的補助有多少被縣政府卡住，從0403一直到現在，大家應該可以發現傅崐萁宣稱要給花蓮人民的，人民根本就拿不到，到最後可能都只是進了特定人士的口袋，更何況如果傅崐萁繼續留在國會，台灣一旦被中國併吞，那麼台灣會損失的至少是50兆。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋在罷傅總部「美好花蓮許願拼圖牆-七星潭」的牆面寫下：「真善美勇」四字鼓勵花蓮，沈伯洋說，對於花蓮其實是非常有信心，為什麼這一次那麼多人出來簽二階的連署，是因為花蓮人已經識破傅崐萁的謊言，所以他認為花蓮人是實事求是的，這是「真」的意義，花蓮人也是良「善」的，花蓮也是好山好水美麗的，更重要的是花蓮有勇氣來對抗傅崐萁，這就是為什麼相信花蓮「真善美勇」這4個字。

立委陳培瑜說，自己的小孩身分證字號開頭都是U，背後這面七星潭的意象，就是她當年選擇在花蓮很重要的原因，花蓮是很美麗、很美麗的地方，但現在的花蓮跟20多年前的花蓮已經很不一樣，在傅崐萁多年的糟蹋下，很多人才都無法留下來，為什麼要讓這麼糟糕的人糟蹋花蓮？看了非常的心痛跟難過，很感謝公民站出來，希望「一人拉一票藍委都罷掉，一人拉二票衝高同意票，一人拉三票民主陣營哈哈笑」。

花蓮知名退休老師葉春蓮說，「台灣是我的國家，中共統治台灣誰都活不下去，傅崐萁也活不下去，可能會跑去美國、跑去歐洲。」，花蓮人慢慢開始有覺悟，以前花蓮人覺得立委是大官，講的話都是對的，但這是一種迷霧，傅崐萁講的都是不確實的，一而再、再而三的欺騙花蓮人，然後一直推卸責任給中央，甚至不停的挑撥離間花蓮跟中央的關係，從來都不配合中央，編造對中央的謊言深植在花蓮人心中，這是最可惡的地方，傅崐萁消失吧，把花蓮還給花蓮人。

微光花蓮拔傅行動總部指出，定調以「挺台灣‧愛花蓮‧同意罷」為主題；視覺設計以粉色作為底色，希望藉以柔中帶剛的力量，呼應三階投下同意罷免的信念；總部內部佈置映入眼簾的，是由在地藝術家帶領微光志工共同打造的「美好花蓮許願拼圖牆-七星潭」，開放公民寫上對花蓮的期待與美好外來的願景；把愛花蓮的能量化為文字刻印在便條紙上，讓所有有愛的人都能延續。

拔傅行動總部指出，每一張心願也象徵一盞微光，透過許願牆聚集成最強大的聚光能量。微光花蓮總部也獲得網路圖文作家：bb/台派寶寶授權並設計專屬花蓮的罷免圖卡輸出，打造有別於其他罷免區不同的總部形式，希望邀請更多公民一起前來支持罷免行動外也可以讓總部成為打卡景點。希望公民站在這裡，就能感受到良善與轉變的動力，透過這樣的動力號召更多花蓮人勇敢站出來，轉變花蓮，勇敢的前行，726堅定投下同意罷免。

「民主不是投完票就結束，而是人民有責任監督與糾正。」微光花蓮指出，罷免是《憲法》賦予人民的正當權利，是理性訴求、平和與合法的公民行動。接下來重點工作是鼓勵對於同意罷免尚未決定的花蓮公民，能在這一個關鍵的時刻勇敢站出來支持罷免傅崐萁，將持續號召更多中間選民勇於發聲，更期待營造一個「沒有傅崑萁、只屬於花蓮人」的共同願景。微光花蓮拔傅行動將持續透過公民培力、街頭宣講、客廳會等推動罷免傅崐萁一案。

花蓮罷免傅崐萁行動總部今天成立，高喊「挺台灣‧愛花蓮‧同意罷」。（記者王錦義攝）

花蓮罷免傅崐萁行動總部今天成立，立委陳培瑜留下鼓勵字條。（記者王錦義攝）

花蓮罷免傅崐萁行動總部今天成立，現場有七星潭的意象牆面。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法