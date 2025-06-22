搶眼黑色恐龍搭猛男熱舞團！罷免葉元之府中站快閃超吸睛

罷免葉元之府中站快閃，搶眼的黑色恐龍吉祥物與猛男熱舞團一起搖擺。（記者陳奕劭攝）

2025/06/22 18:47

〔記者陳奕劭／新北報導〕中央選舉委員會日前宣布7月26日舉行24選區罷免藍委投票，罷免團體「板橋大刪元」今天（22日）組成「猛男志工團」搭恐龍吉祥物在台北捷運府中站快閃熱舞催罷免票，市議員戴瑋姍、石一佑、網紅四叉貓也到場聲援。雖然遇到民眾嗆聲「無聊的罷免」，幸未爆發衝突。

罷免團體「板橋大刪元」今天（22日）組成「猛男志工團」在台北捷運府中站快閃熱舞，戴瑋姍也加入舞團和志工一起跳舞，搭配輕快歌曲與「罷免元之，舞力全開」、「下架方式，有夠簡單」、「守護板橋，就差你一票」等簡單歌詞，以輕鬆方式向民眾宣傳罷免葉元之，舞群混入搶眼的黑色恐龍吉祥物。網紅四叉貓也開啟直播，並跟隨罷團一同快閃，粉絲宣傳活動。途中遇到婦女嗆聲「無聊的罷免」，罷團回應「謝謝」，迴避潛在的衝突。

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「板橋大刪元」副發言人哈維表示，熱舞快閃希望讓大家知道，「罷免是愛」，他們出自於對民主的愛護，不想被國民黨操縱成藍綠對決，因為這是人民團結起來，對抗中國的方式，呼籲大家一起站出來，下架國會裡的紅色代言人。

四叉貓指出，罷團在捷運站快閃跳舞，走歡樂的路線，國民黨反罷免手段是各種仇恨、造謠動員，氣氛完全不一樣，粉絲在直播看見黑色恐龍也直呼可愛。

石一佑到場聲援說，葉元之一天到晚都在電視媒體出現，身為台灣人怎麼會放心讓他當立法委員。葉元之選上議員以後，很少待在板橋，當上立委以後也沒把握住機會，直到快被罷免才再緊急找部會會勘，假裝有做事，可惜為時已晚。台灣要安定，需要為台灣做事、不親共的民意代表。

網紅四叉貓（左1）到場聲援板橋罷團活動，開心與發言人Molly（左2）市議員戴瑋姍（右2）、石一佑（右1）交談。（記者陳奕劭攝）

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