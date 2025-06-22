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    首頁　>　政治

    反罷免哪個藍委最危險？朱立倫：只要不出來投票 都很危險

    國民黨「反惡罷」北市客家後援會成立，主席朱立倫（中）、北市5立委李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇出席。（記者田裕華攝）

    國民黨「反惡罷」北市客家後援會成立，主席朱立倫（中）、北市5立委李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強、王鴻薇出席。（記者田裕華攝）

    2025/06/22 17:21

    〔記者孫唯容／台北報導〕國民黨今（22）日舉辦「反惡罷、戰獨裁」台北市客家後援會成立大會，力挺面臨罷免危機的北市五名藍委，國民黨主席朱立倫致詞時呼籲支持者一定要站出來，強調民進黨沒有是非、道理，「只要出來投票，一定通通過關」；北市議長、北市黨部代理主委戴錫欽表示，通過二階罷免的24位國民黨立委「少一位」都不行，若是讓民進黨在立院翻轉，未來院長韓國瑜職務恐不保，明年地方選舉，連台北市長蔣萬安連任都會有危險。

    國民黨今於台北市議會舉辦「反惡罷、戰獨裁」北市客家後援會成立大會，朱立倫、戴錫欽、中廣前董事長趙少康，以及面臨罷免危機的北市五名藍委徐巧芯、李彥秀、王鴻薇、羅智強、賴士葆皆親自出席，呼籲支持者在7月26日要投下「不同意罷免」。

    朱立倫致詞時指出，我們這五席立委用有真正客家「硬頸」精神，真正為民眾打拼，民進黨的立委則是不管對錯，只要是賴清德講的就是對的，沒有是非、道理，而我們北市5席藍委都站在民眾的角度來問政，一定會得到所有客家鄉親的支持。

    朱立倫表示，現在是最不公平的環境，「民進黨集結全部的司法、行政資源，再結合財團，來打壓我們在野黨，但是我們最不怕邪惡暴力，最不怕惡霸，我們會團結一致，共同反惡罷。」朱立倫也強調，媒體不用再問哪一區很危險，只要不出來投票，都很危險，出來投票通通都過關，一定要出來投下不同意票。

    戴錫欽直言，這5位立法委員對台北市未來建設發展非常重要，以及通過二階罷免的24位國民黨立委，少一位都不行。如果民進黨有機會在立院翻轉，不只立法院長韓國瑜職務不保，民進黨未來就會為所欲為，刪減地方補助款，照顧弱勢、小孩、老人的錢也被刪掉。

    戴錫欽強調，這2年多來，蔣萬安落實大巨蛋經濟、捷運工程等多項政績，「如果被民進黨惡罷翻轉國會結構，我告訴各位，明年的選舉蔣萬安連任都會有危險，所以拜託大家一定要支持反惡罷、投下不同意票。」

    戴錫欽也批評，選舉結束應該大家各盡其職扮演角色，該行政行政、該立法立法、該監督的監督，民進黨總召柯建銘「是通靈還是養小鬼？」為何說7月26日投票，中選會就乖乖宣布7月26日投票，中選會就是民進黨附隨組織，以後中選會乾脆宣布，民進黨沒贏就繼續選下去，「選罷法」乾脆根據民進黨規定就好了。

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