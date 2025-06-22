200台灣品牌進軍全球50國 林佳龍讚「商業大使」落實經濟外交

外交部長林佳龍近日出席「台北國際連鎖加盟創業展」，與經濟部商業發展署署長蘇文玲共同見證台灣本土早餐品牌「晨間廚房」正式進軍美國加州。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/06/22 17:37

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍近日出席「台北國際連鎖加盟創業展」，與經濟部商業發展署署長蘇文玲共同見證台灣本土早餐品牌「晨間廚房」正式進軍美國加州。林佳龍表示，目前已有近200個台灣連鎖品牌進軍全球超過50個國家，加盟連鎖企業也積極配合全球供應鏈重組拓展全球布局，在海外打拚的企業與連鎖品牌都是共同力助台灣落實「經濟外交」的「商業大使」。

林佳龍今（22）日透過臉書表示，早在2017年他在台中市長任內訪日時，曾特地前往東京表參道的「春水堂」，品嚐珍珠奶茶；在他擔任總統府秘書長期間，「晨間廚房」在國際青年商會引薦下，承擔2024年元旦升旗典禮的早餐任務，為現場來賓免費提供餐點，從屏東出發，經過300多公里長途配送至總統府，展現台灣加盟連鎖產業從源頭管理到現場服務的專業實力，也正是台灣品牌立足國際的重要基石。

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林佳龍指出，隨著台灣企業積極配合全球供應鏈重組赴海外投資，加盟連鎖企業亦積極拓展布局，例如台積電在美國亞利桑那州設廠，帶動鼎泰豐、85度C、歇腳亭等餐飲品牌進駐，成為「台灣投資美國隊」的重要後勤夥伴。

林佳龍也說，感謝所有在海外打拚的企業與連鎖品牌，他們是台灣最好的「商業大使」，並強調，外交部與駐外館處將持續扮演企業堅實後盾的角色，協助鏈結當地資源、拓展市場、提升國家形象與能見度，攜手推進「經濟外交」，落實總統賴清德「經濟日不落國」的願景，持續擴展台灣經貿與外交空間。

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