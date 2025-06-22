陳柏惟及周軒為中八選區罷團站台 痛批江啟臣不懂立院議事規則

陳柏惟痛批江啟臣是罷免立委的始作俑者。（記者歐素美攝）

2025/06/22 18:46

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第八選區罷免國民黨立委江啟臣行動進入補件最後關鍵期，罷免團體今天召開「四面八方，救援中八」聯合記者會，兵分四路在豐原掃宣傳罷免江啟臣，前立委陳柏惟站台痛批江啟臣是第一個發起罷免立委的國民黨主席，台中市在國民黨版的財劃法裡才拿到第四位，搶錢都搶輸人，這樣的副院長是國家之恥；柯建銘的助理周軒表示，在立法院工作10年，沒見過這麼不懂議事規則，也不知道自己在審什麼法案及主持什麼會議的副院長，批評外界認為學歷好棒棒的江啟臣，其實是空心殼子，跟韓國瑜差不多。

陳柏惟表示，江啟臣是台灣第一個以黨主席發動罷免立委的罪魁禍首，用造謠、死亡連署等方式罷免質詢率百分百、認真的立委，為了做黨主席的一己之私，結合台中的派系來罷免初來乍到的年輕人，六都裡面，台中市在財劃法分到第四名，台中市有全國第二多的人口，但在國民黨版本的財劃法版本裡只有第四名，這法案是江啟臣在立法院落錘敲定，為什麼第二名的城市卻只有第四名的待遇，到今天國民黨台中市六名立委及市長盧秀燕都沒有辦法回答。連搶錢都搶輸人家，這樣的副院長是國家之恥。

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柯建銘的助理周軒則表示，他在立法院工作10年，沒見過這麼不懂議事規則，也不知道自己在審什麼法案及主持什麼會議的副院長，今年初總預算亂砍亂動，民進黨委員吳秉叡趁著空檔上去教江啟臣副院長，預算要怎麼審、議事規則要如何執行，結果江副院長聽不懂，很難想像一個當了這久立委的江啟臣，即將成盧秀燕的接班人少主，對立法院議事規則了解如此淺薄，呼籲中八選區選民應該看清楚那個你認為學歷好棒棒的江啟臣，其實是個空心的殼子，跟韓國瑜沒差多少，呼籲中八選區選民定要站出來罷免江啟臣，選出一個真正可以代表選民的高品質民意代表。

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