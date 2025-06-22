蔡其昌：人民做主、罷免是愛

立委蔡其昌表示，「人民做主，罷免是愛」！（記者歐素美攝）

2025/06/22 17:33

〔記者歐素美／台中報導〕罷免團體今天召開「四面八方，救援中八」聯合記者會，台中市第八與第二、第三選區罷免團隊共同呼籲全民聲援，並同步發起四條街頭動線掃街行動，由周軒、陳柏惟、徐小花、閩南狼領軍，兵分四路掃街宣傳同意罷免；立委蔡其昌及學者周婉窈出席站台，皆強調「罷免是愛」，呼籲「大罷免，救台灣」！

立委蔡其昌表示，「人民做主，罷免是愛」！國民黨從主席到市長盧秀燕不斷地在抹黑民進黨跟賴清德在主導罷免，國民黨有這麼怕民進黨嗎？民進黨有這個能耐讓罷免形成今天野火蔓延的局勢嗎？如果國民黨真的怕民進黨，過去這一年多來在立法院國民黨就不敢這麼搞，民進黨呼籲國民黨人多但程序正義要遵守，但國民黨沒收民進黨的發言，民進黨呼籲守憲守法，國民黨卻違憲違法，台灣有強大的國防才不會被別人欺負，呼籲不要砍預算，國民黨就砍給你看，還嗆聲要砍到讓你有感。

請繼續往下閱讀...

蔡其昌說，國民黨從來就不怕民進黨，只是不願承認台灣人民看不下去了，要來罷免這些國民黨的立委，國民黨不願承認錯誤，不願承認他們違法亂紀、胡搞瞎搞，罷團志工因心中充滿愛，他們愛台灣、愛中華民國，他們知道如果放任國民黨黨鞭一揮，下面所有立法委員將軍艦預算、國防預算凍結刪除，他們的孩子將曝露在戰爭的風險當中，台灣只有守住，變強了，才能真正的避免戰爭，所以罷免是愛。

學者周婉窈說，立法院已經淪陷，只是外面還披著一層薄薄的體制的外衣，敵對勢力利用立法院的立法來毀滅台灣，殺人不見血，罷團是民間發起的力量，唯一合法的手段的就是「大罷免，救台灣」，一定要成功。

閩南狼則表示，大罷免大成功！7月12日將舉辦反共護台活動，邀請大家一起到台中市水安宮共襄盛舉。強調反共才是最重要的，現在國民黨不反共已經沒有黨魂，罷免不成功，最終的勝利者絕對不是國民黨而是共產黨，所有藍營支持者一定要站出來投罷免同意票。國民黨現在做的事就是在通敵叛國，出賣台灣、出賣中華民國的所有國民，如果你認為是中華民國的一份子，一定要站出來罷免舔共賣台的這些國民黨舔共份子，罷免是在剿匪滅共、救國民黨，讓國家更加健康完善，否則他們會更加狂妄，下一次的法案只會讓共產黨更加滲透，呼籲大家一起團結起來，這次大罷免一定要成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法