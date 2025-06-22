竹市市長立委雙罷 發表《大罷免大成功》主題曲

竹市罷免市長高虹安、立委鄭正鈐雙罷團體，今天下午發表《大罷免大成功》主題曲。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/22 17:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市罷免市長高虹安、立委鄭正鈐雙罷團體，今天下午發表《大罷免大成功》主題曲，由陽明交大董昭民老師和新竹雙罷發言人林志潔教授一起創作歌詞，且有國台語不同版本，歌聲激昂宏亮，民進黨團總召柯建銘聽了表示就像是吹響勝利號角的詠歎調。

林志潔表示，中選會已公布將在7月26日舉行大罷免三階投票，新竹雙罷在第一階和第二階，有市民朋友們的踴躍支持，才能邁入第三階，在此關鍵時刻，音樂人也站出來了！

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她說，知名作曲家董昭民教授特別為了第三階罷免，創作《大罷免大成功》主題曲，並和她一起創作歌詞，下午在她服務處舉辦發表會，現場也邀請到主持人歌手Lisa和創作歌手陳秋山與數十名志工們一起合唱。

全曲歌詞如下：大罷免 大成功、藍白賣台被砲轟、親共立委全部都清空、同意罷免民主向前衝！大罷免 氣如虹、腐朽藍白會告終、自由民主我心所衷、同意罷免民主向前衝！臺灣人 向前衝、捍衛主權不放鬆、守護台灣莫忘初衷、同意罷免民主向前衝！

台語版本則是：大罷免大成功、守護台灣向前衝、市長立委沒路用、同意罷免新竹大成功！

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