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    美軍介入以伊戰爭！蘇紫雲：清理戰場、重心轉至印太

    美國於伊朗當地時間22日凌晨空襲福爾多、納坦茲、伊斯法罕等3大核設施。圖為遇襲前的伊朗納坦茲核設施。（法新社）

    美國於伊朗當地時間22日凌晨空襲福爾多、納坦茲、伊斯法罕等3大核設施。圖為遇襲前的伊朗納坦茲核設施。（法新社）

    2025/06/22 17:09

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國於伊朗當地時間22日凌晨空襲福爾多、納坦茲、伊斯法罕等3大核設施，針對美國介入以伊戰爭後，對印太局勢的影響。國防院國防戰略暨資源研究所所長蘇紫雲認為，美軍不會介入以伊之間的地面戰，空襲後，重心很快就會轉移至印太地區，中國才是美國真正的威脅，因此在其他地方要儘快收縮。

    蘇紫雲表示，美軍介入伊朗，仍符合川普的整個政策與大戰略，美國總統川普從選前至今的態度一致，希望儘快結束俄烏戰爭，至少北約要扛起來，美國要來對付印太地區的中國。

    蘇紫雲也說，以色列過去將以哈戰爭擴大為打倒黎巴嫩、敘利亞，等於剷除俄羅斯與中國的勢力，如今伊朗是最後一塊拼圖，若將伊朗剷除，美軍就能縮守在印太地區，將所有資源集中對付共軍。

    蘇紫雲分析，以現在的狀況，美軍介入後也不會出現像是2003年伊拉克戰爭一樣的地面戰，僅會有海空飛彈快閃式的戰略打擊；美國介入空襲伊朗後，重心很快就會再轉移至印太地區，川普日前曾說過美國不可能介入陸戰，正是因為美國要打印太的海空戰，中國才是美國真正的威脅，因此在其他地方要儘快收縮。

    針對印太地區局勢，蘇紫雲認為，雖然美軍在印太地區目前僅有一艘尼米茲級航艦「喬治華盛頓號」（CVN-73），但由於印太地區是由科技主導的海空戰場，中國現在其實沒有能力發動軍事行動。

    中經院研究員葉俊顯日前也指出，在美國於2018年將中國定義為最大的競爭對手之後，兩國關係正式進入「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap ），互相爭奪就業機會，試圖解決財政赤字、貿易赤字等問題，對美國來講，迫切要解決的問題是開源節流，節省自身軍費、要求他國增加國防支出。

    因此，葉俊顯分析，川普其實希望快速收拾以哈戰爭、烏俄戰爭等戰場，專心對抗中國崛起，清理完戰場之後，才能花比較多的時間評估如何樣對應中國的挑戰。他認為，美國將造船、鋼鐵、汽車、醫療等產業定義為關鍵產業，也可以看出美國在思考，是否能在戰爭中掌握必要的工具。

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