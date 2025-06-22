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    黃呂錦茹續押代理北市主委傳「倦勤」？戴錫欽回應了

    國民黨北市黨部主委戴錫欽（中）強調，「台北市這五席立委，一席都不能少」。（記者田裕華攝）

    國民黨北市黨部主委戴錫欽（中）強調，「台北市這五席立委，一席都不能少」。（記者田裕華攝）

    2025/06/22 16:59

    〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免在即，原先擔任國民黨反罷操盤手的黃呂錦茹，因涉及幽靈連署案遭續押3個月，近期傳出代理北市黨部主委的北市議長戴錫欽「倦勤」。今（22）日下午戴錫欽出席國民黨反惡罷北市客家後援成立大會，會前面對媒體堵訪，否認自己「倦勤」，將繼續代理下去；此外，面對行政院前院長江宜樺認為「國民黨立委恐遭拉下10席」，戴錫欽則強調，「台北市這五席立委，一席都不能少」。

    戴錫欽指出，自己沒有倦勤，由於黃呂錦茹主委被羈押， 原先就是設定羈押期間為2個月，假設她順利交保，自己就完成階段性任務，不過由於黃呂續押，當然他就繼續代理下去。

    媒體也追問，現在反制罷免行動，資源是否比較難湊齊？戴錫欽則表示，被罷免的立委按照規定是不能募款，黨部則是依規定能募集相關的資源來做反罷免活動，大家也知道，台北市黨部因為黃呂主委對國民黨的支持，出錢又出力，這個部分該如何填補空缺，確實是個考驗，「自己將全力以赴」。

    此外，前院長江宜樺認為，本次大罷免從動員力度、投票率分析，國民黨立委可能被拉下10席，戴錫欽則直言，台北市五席立委「一席都不能少」，這是黨部最高戰鬥指導原則，會以大選規格，勢必守住五席優秀立委。

    北市5立委王鴻薇（左起）、羅智強、李彥秀（右起）、徐巧芯、賴士葆，出席國民黨反惡罷北市客家後援成立大會。（記者田裕華攝）

    北市5立委王鴻薇（左起）、羅智強、李彥秀（右起）、徐巧芯、賴士葆，出席國民黨反惡罷北市客家後援成立大會。（記者田裕華攝）

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