拒國安簡報又抹黑「十講」 民進黨：黃國昌、朱立倫破壞國家團結

民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

2025/06/22 16:14

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今晚將展開「團結國家十講」，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌相繼批評賴一邊政治鬥爭、一邊說要團結國家。對此，民進黨發言人卓冠廷反駁，面對世界局勢急速變化，中國強化印太軍事行動，藍白卻持續在立法院杯葛國安國防預算，賴總統邀請在野領袖國安簡報遭拒，展開「國家十講」社會溝通又遭藍白無理抹黑，破壞國家團結、政治算計的就是藍白黨魁，需要全民關注才能改變台灣現況。

卓冠廷表示，賴總統用心良苦，先是以國家元首高度邀請藍白兩黨黨主席進行國安簡報遭拒，如今再以當前國內外局勢展開「國家十講」進行社會溝通，又遭到藍白無理抹黑，在在證明破壞國家團結、處處政治算計的就是藍白兩黨的黨主席。

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卓冠廷指出，過去1年世界局勢急速變化，中國不斷強化印太地區軍事行動，更加大、加強滲透台灣力道，在國家面臨種種挑戰的關鍵時刻，賴總統以發表「團結國家十講」的形式，分別為國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣10個主題，直接和國人說明台灣當前面對的各項挑戰，以及接下來希望帶領國家繼續往前進的決心。

卓冠廷說，不止台灣人，連國際社會都焦急萬分，勸阻國民黨不要惡意刪減國防預算，應向世界展現台灣自主防衛的決心，無奈藍白卻持續在立法院杯葛國安預算與法案。

卓冠廷表示，因此，需要全民的關注，才能改變台灣現況，讓全民知道真正在破壞團結、阻撓強化國防的，就是持續在國會毀憲亂政的藍白兩黨，既然藍白不願和國家團結，就讓我們與2300萬國民一起團結為未來而奮鬥！

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