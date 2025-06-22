為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    拒國安簡報又抹黑「十講」 民進黨：黃國昌、朱立倫破壞國家團結

    民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

    民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

    2025/06/22 16:14

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今晚將展開「團結國家十講」，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌相繼批評賴一邊政治鬥爭、一邊說要團結國家。對此，民進黨發言人卓冠廷反駁，面對世界局勢急速變化，中國強化印太軍事行動，藍白卻持續在立法院杯葛國安國防預算，賴總統邀請在野領袖國安簡報遭拒，展開「國家十講」社會溝通又遭藍白無理抹黑，破壞國家團結、政治算計的就是藍白黨魁，需要全民關注才能改變台灣現況。

    卓冠廷表示，賴總統用心良苦，先是以國家元首高度邀請藍白兩黨黨主席進行國安簡報遭拒，如今再以當前國內外局勢展開「國家十講」進行社會溝通，又遭到藍白無理抹黑，在在證明破壞國家團結、處處政治算計的就是藍白兩黨的黨主席。

    卓冠廷指出，過去1年世界局勢急速變化，中國不斷強化印太地區軍事行動，更加大、加強滲透台灣力道，在國家面臨種種挑戰的關鍵時刻，賴總統以發表「團結國家十講」的形式，分別為國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣10個主題，直接和國人說明台灣當前面對的各項挑戰，以及接下來希望帶領國家繼續往前進的決心。

    卓冠廷說，不止台灣人，連國際社會都焦急萬分，勸阻國民黨不要惡意刪減國防預算，應向世界展現台灣自主防衛的決心，無奈藍白卻持續在立法院杯葛國安預算與法案。

    卓冠廷表示，因此，需要全民的關注，才能改變台灣現況，讓全民知道真正在破壞團結、阻撓強化國防的，就是持續在國會毀憲亂政的藍白兩黨，既然藍白不願和國家團結，就讓我們與2300萬國民一起團結為未來而奮鬥！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播