罷免江啟臣補件大作戰！ 罷團質疑中市選委會惡意剔除連署

中八罷團領銜人廖芝晏（右二）質疑中八二階連署，遭台中市選委會惡意剔除500多份。（記者歐素美攝）

2025/06/22 16:22

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第八選區罷免國民黨立委江啟臣行動進入補件最後關鍵期，罷免團體今天召開「四面八方，救援中八」聯合記者會，與中三、中二罷免團隊共同呼籲全民聲援，並同步發起四條街頭動線掃街行動，由周軒、陳柏惟、徐小花、閩南狼領軍，結合民進黨立委蔡其昌與中八區議員全力衝刺，也呼籲動員各地罷團志工展開「補件大作戰」。

中八罷團領銜人廖芝晏並質疑該團二階送件被惡意剔除500多份連署，疑台中市選委會配合國民黨、盧秀燕市府嚴審刪件，力保國民黨市長接班人江啟臣罷免案無法進入投票第三階段。

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記者會中，中八選區罷團領銜人廖芝晏聲明指出，二階送件遭到不合理的惡意剔除，上周四收到審查的公文，其中第三款姓名地址身份證及簽名的欄位，被嚴重剔除高達1100多份，經核對資料及連絡連署民眾之後，發現個資是對的，在姓名部分，中八的審查被刻意地嚴審，質疑是遭到嚴重的惡意剔除，包含姓黃的民眾幾乎無一倖免被剔除，還有名字裡面有「鳳、育、真、亞、祐、禎」等字也容易被剔除，或民眾的印章是用篆體字或者印章上有某某人「印」的印章也被剔除，簽名寫簡寫，依法是可以過關的，或簽名太草但是可以辨識的，結果也被剔除，另中選會規定冠夫姓若回復本姓也不會被剔除，結果這些狀況在中八基本上都被剔除，光是這些被判無效的連署就有500多張。

廖芝晏說，同期審查的中三、中二區未出現同等的剔除標準，合理懷疑選委會受到政治壓力，配合國民黨、盧秀燕市府嚴審刪件，力保國民黨市長接班人江啟臣罷免案無法進入投票第三階段。

此外，領銜人廖芝晏也強烈反擊國民黨日前指控中八選區有「44份死亡連署」，強調所有連署書均由志工在街頭、連署站、巷弄一張一張親手收集，對每份資料負責，也對此指控感到憤怒與懷疑，呼籲中選會與檢調單位立即啟動調查，還原真相。

廖芝晏並指出，江啟臣在2018年主導公投連署時，死亡連署超過千人，是否也願意一同配合公開調查？

罷團更指控，應在補件審查結束後才公告的「中八選區連署人查對結果統計表」，竟已提前出現在國民黨手中。罷團質疑此舉為內部資料外流，選委會與國民黨間早有「直通管道」，台中市選委會已非中立，而是成為政治操作的工具，公然干預人民罷免權利。

目前中二選區還差800份，中三尚缺1450份，中八差約1700份連署，罷團呼籲民眾在最後8天的補件時間趕快出來連署。

台中市第八選區罷免國民黨立委江啟臣行動進入補件最後關鍵期，罷免團體22日召開「四面八方，救援中八」聯合記者會。（記者歐素美攝）

罷免團體22日召開「四面八方，救援中八」聯合記者會，並兵分四路到豐原街頭宣傳同意罷免。（記者歐素美攝）

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