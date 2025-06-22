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    桃園30多名中配繳除籍證明遇難題 移民署：中央地方合作協助

    移民署。（資料照）

    移民署。（資料照）

    2025/06/22 16:46

    〔記者王冠仁／台北報導〕為避免民眾同時具有兩岸戶籍，形成雙重身分而造成權利義務重疊或衝突，移民署近來推動作業，要求中國配偶、定居人士繳交「喪失原籍證明」。不過，昨天陸委會副主委李麗珍前往桃園市時，桃市府表示有30多名中配，因年代久遠查不到相關資料；對此，移民署今天表示，後續將會與陸委會及海基會、桃園市共同積極協助。

    有媒體報導，昨天李麗珍前往桃園市府交流時，市府提到，桃園市有30多位中國配偶，因為年代久遠、相關資料沒有建檔，無法取得除籍證明，這些中配相當苦惱，更擔心恐面臨離開台灣的處境。

    對此，移民署表示，已透過多元管道受理民眾反映困難，並與陸委會及海基會共同積極協助，後續也將主動聯繫桃園市政府，讓這些民眾可以安心。移民署強調，歡迎各縣市政府提供類似需協助個案的資訊，移民署會與各縣市政府共同合作，協助民眾解決相關事宜。

    移民署呼籲，通知補繳喪失原籍證明，是為了落實兩岸單一戶籍制度，提供當事人完成放棄中國身分的機會，相關作為都是依法行政，並已接獲超過5千人補繳。民眾若是遭遇任何困難，請儘速向移民署反映，將秉持公平及人道原則，提供最大協助。

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