雙和罷團喊「同意罷免」 反罷民眾當街拍打志工遭警帶回

公民團體對街高舉「捍衛民主 同意罷免、同意罷免 翻轉雙和 」標語。（記者羅國嘉攝）

2025/06/22 16:38

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨今（22）日上午於新北市中和市民活動中心舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會中永和場，黨主席朱立倫、副市長劉和然與多名立委到場聲援。然而活動對街不到70公尺處，雙和罷免團隊同步集結約70名志工，發起「三階首戰集結，圍攻親共惡委行動」，以舉牌方式表達訴求，喊出「同意罷免」、「726投下同意票」等口號。但有反對罷免民眾對街比中指，甚至路過更打志工。

行動過程中多為平和互動，不少路過民眾對罷免團隊表達支持，甚至比出大拇指鼓勵。然而，在活動接近尾聲時，發生一起突發衝突事件。一名婦人先向志工詢問「一個鐘頭領多少錢？」，女性志工回覆「我們沒有領錢」，婦人竟回「那麼可憐喔！」，還用力拍打志工背部，力道之大發出明顯「啪」聲響。現場志工即刻勸阻，警方迅速將該名婦人帶回中和派出所處理。

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針對此事件，推動罷免藍委張智倫、林德福的公民團體「倫刪立舒」、「無獻清林」團隊表示，反對罷免民眾，不同意見請理性溝通、勿動手，除尊重他人身體界線，也請尊重罷免團隊有表達訴求的權利。儘管發生小插曲，整體行動仍維持和平理性，也持續獲得不少民眾正面回應。他們呼籲國民黨正視基層民意，並堅信會有更多市民站出來響應民主行動，在7月26日投下關鍵的一票，下架惡質親共立委。

公民團體對街高舉「捍衛民主 同意罷免、同意罷免 翻轉雙和 」標語。（記者羅國嘉攝）

現場有反罷民眾對街比倒讚。（記者羅國嘉攝）

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