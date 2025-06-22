林岱樺案明偵結牽動綠營市長布局 賴瑞隆今續關心弱勢與教育

賴瑞隆致贈黃色小鴨給小朋友。（記者葛祐豪攝）

2025/06/22 17:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委林岱樺助理費案，傳出明天（22日）將偵結起訴，牽動綠營高雄市長布局；對此，目前民調領先的立委賴瑞隆，今天（23日）持續關心弱勢與教育議題，他強調尊重司法，也稱讚林岱樺是位認真勤跑基層的民代。

去年賴瑞隆將選舉補助款360萬元全數捐出，用於幫助弱勢與孩童，包括頒發獎學金、舉辦向日葵學習營等多項計畫。今天上午，他以「小鴨把拔」的身分，前往三民區黃興路的台灣關愛基金會附設私立關愛家園，致贈獎學金、也稱讚林岱樺是位認真勤跑基層的民代。

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台灣關愛基金會附設私立關愛家園於2017年成立，為面臨失親無依的兒童，提供全方位安置服務，主要收容疑似及確診HIV及無國籍寶寶，其次為家庭發生重大變故、遭遺棄及失能家庭的嬰幼兒。

賴瑞隆強調，今天特別來關愛家園，給孩子們更多支持與鼓勵，送給9個孩子每人一隻黃色小鴨，鼓勵他們勇敢的追逐夢想，朝正向的人生前進；如同自己的新書描述，他是一個勞工子弟，過去也得到很多貴人相助，有機會當到立委，書中有他努力奮鬥的過程，希望給孩子們更多的鼓勵。

對於林岱樺助理費案，傳出明天（22日）將起訴偵結，賴瑞隆強調尊重司法，也稱讚林岱樺是位認真勤跑基層的民代；他說，支持民進黨中央所規畫高雄市長初選辦法，初選過程難免會造成同黨不同人選的支持者之間發生誤解，若能加快完成初選，才能團結一致。

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