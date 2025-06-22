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    金門「恩主公」胡璉將軍逝世48週年 軍民各界追思

    金門紀念胡璉將軍逝世48週年，在金門伯玉亭舉行追思祭典。（記者吳正庭攝）

    金門紀念胡璉將軍逝世48週年，在金門伯玉亭舉行追思祭典。（記者吳正庭攝）

    2025/06/22 14:52

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門各界今天紀念胡璉將軍逝世48週年，縣長陳福海、陸軍金門防衛指揮部指揮官黃先任中將擔任雙主祭，率縣府、金防部文武官員，在金門伯玉亭舉行追思祭典，除胡璉遺族，昔日載過胡璉將軍的運輸機飛行員邱垂宇也專程到場憑弔，場面肅穆、隆重。

    追思祭典由陳福海、黃任中擔任主祭官，雖是週末假期，副縣長李文良偕一級主官、管，金防部副指揮官李其桓少將與重要幹部均著軍服出席，儀式過程由憲兵擔任禮生，傳遞香、花、牲品、金帛，並由金門縣宗族文化研究協會創會理事長黃奕展宣讀祭文，儀式簡單、隆重，場面莊嚴肅穆。

    胡璉將軍孫子胡敏越及孫女、擔任胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍也出席追思典禮。另外，昔日曾開過運輸機載過胡璉的老兵邱垂宇，也專程到場。

    92歲高齡的邱垂宇精神硬朗，是C-46運輸機飛行員，曾多次開飛機飛越金門上空在「料羅的機場」落地，此次第1次踏上金門土地，感觸良多；對於半世紀前曾載過胡璉從台北飛金門，感到畢生榮幸，他說，後來出使越南的胡璉從越南返台，也是由他擔任駕駛，在越南2天1夜曾與胡璉共餐，非常欽佩胡璉將軍的軍事素養。

    胡璉，字伯玉，陝西華縣人，是金門第1任、第3任金防部司令官，在任期間，帶領官兵造林、建水庫、鋪路、興學、改革農食，是金門建設重要推手，被地方推崇為「恩主公」，現今金門最長的「中央公路」就是取名「伯玉路」；胡璉1977年6月22日因病辭世，同年9月，擔任行政院長的蔣經國巡視金門指示興建「伯玉亭」，隔年7月12日落成。

    金門今天紀念胡璉將軍逝世48週年，由縣長陳福海（左2）、陸軍金門防衛指揮部指揮官黃先任（右2）中將擔任雙主祭，率縣府、金防部文武官員，在金門伯玉亭舉行追思祭典。（記者吳正庭攝）

    金門今天紀念胡璉將軍逝世48週年，由縣長陳福海（左2）、陸軍金門防衛指揮部指揮官黃先任（右2）中將擔任雙主祭，率縣府、金防部文武官員，在金門伯玉亭舉行追思祭典。（記者吳正庭攝）

    金門紀念胡璉將軍逝世48週年，縣長陳福海（左6）與出席的胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍（右6）等成員合影。（記者吳正庭攝）

    金門紀念胡璉將軍逝世48週年，縣長陳福海（左6）與出席的胡璉將軍和平公益促進會理事長胡敏珍（右6）等成員合影。（記者吳正庭攝）

    92歲高齡的邱垂宇精神硬朗，提起半世紀前曾開飛機載過胡璉將軍往事，仍記憶深刻。（記者吳正庭攝）

    92歲高齡的邱垂宇精神硬朗，提起半世紀前曾開飛機載過胡璉將軍往事，仍記憶深刻。（記者吳正庭攝）

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