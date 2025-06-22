綠大罷免全面催票 吳崢、林亮君掃街遭攤商嗆聲

林亮君今上午與吳崢一同現身松江市場，呼籲民眾站出來投下同意罷免票。（記者劉詠韻攝）

2025/06/22 16:30

〔記者劉詠韻／台北報導〕中選會日前宣布罷免二階案結果，共有24國民黨立委、1市長將進入第三階段，投票時間為7月26日。民進黨發言人吳崢與台北市議員林亮君今為罷免藍委王鴻薇掃街宣傳，二人表示罷免並非針對單一選區立委，而是回應藍白過聯手造成的國會亂象，民進黨公職接下來也將進入「選舉模式」，深入各基層場域呼籲民眾站出來支持罷免。

林亮君今上午與吳崢一同現身松江市場，並受到許多攤販的歡呼響應，有路過民眾收下宣傳用衛生紙包，熱情高喊加油、力挺大罷免；不過期間因圍觀民眾多，影響出入，一度遭到攤販不滿嗆聲「不要講了」、「趕快走」。

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林亮君表示，過去多次來訪松江市場，曾遇過不同立場的民眾，認為遇到任何狀況都很正常，但人與人之間就秉持互相尊重，接下來將進入三階，民進黨公職將進入選舉狀態，包含公園、市場、路口、垃圾車等場域，呼籲民眾站出來投票、下架親中立委。她也將透過語音電話等多元管道催票，提醒中山區選民於7月26日踴躍投票。

吳崢則指，全台共31選區針對國民黨立委發起罷免，共24名立委選區投票，目前方針未分第一、第二波投票，也所謂的精準重點的罷免區，該31選區仍需全力衝刺拉抬投票率。他並強調，大罷免並非針對個別立委，而是對藍白過去一年主導的國會亂象的全國性政治運動，民進黨也將盡全力支持每一個選區。

林亮君今上午與吳崢一同現身松江市場，呼籲民眾站出來投下同意罷免票。（記者劉詠韻攝）

林亮君今上午與吳崢一同現身松江市場，呼籲民眾站出來投下同意罷免票。（記者劉詠韻攝）

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