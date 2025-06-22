干擾返鄉？花蓮夏戀嘉年華撞期726罷免投票 議員揭原日期批護航

花蓮縣無黨籍縣議員楊華美質疑縣府把夏戀嘉年華改期是為了干擾罷免傅崐萁的小動作。（翻攝楊華美臉書）

2025/06/22 16:56

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮立委傅崐萁罷免投票將於7月26日登場，花蓮夏戀嘉年華演唱會，往年都在暑假7月初登場，而今年的舉辦日期卻落在7月下旬，正好與罷免投票時間重疊，由於花蓮車票難買，遭外界質疑為了干擾罷免？縣府日前否認沒有政治考量，日期早就決定。但縣議員楊華美今貼文指出，縣府觀光海報中，夏戀原訂7月9日到13日舉行，縣府說法打臉自己，無法讓人信服，質疑其實這就是縣府為搶救傅崐萁、故意干擾返鄉交通的手法！

縣政府行研處回應，「演唱會舉辦的日期早在罷免案成立之前，就已經確定了，主要考量是避開國考，及其它縣市重要的活動。」強調「演唱會日期早在罷免案成立前很早就已經決定，雙方之間沒有關聯」；對於觀光海報上的日期，縣府則指出，觀光預報刊物通常都在前一年底就印製，由於實際要看計畫執行、標案等等，海報上都會特別註明：「以下活動時間及地點依主辦單位公告為主」，日期都是暫定。

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無黨籍縣議員楊華美在臉書表示，花蓮立委傅崐萁罷免案將於7/26投票，縣府卻把「夏戀嘉年華」改到7/23到27舉行，剛好撞期！縣府強調日期早已確定，但破綻百出！2025年初，縣府《花蓮觀光地圖》公告明明是7/9～7/13，加上歷年除了疫情例外，幾乎都固定7月上旬；7/26當天還有多項國考（營養師、護理師、心理師、社工師⋯⋯），雖是分區考試，仍是全國性重要考試日，「避開國考」根本站不住腳，說法矛盾，護航意圖明顯！

楊華美認為，縣府的說法打臉自己，無法讓人信服！質疑是花蓮縣政府為搶救傅崐萁、故意干擾返鄉交通，降低投票率的手法！她要求，如果光明磊落，那就請縣府公開變更日期的決策會議紀錄！呼籲請大家踴躍返鄉投票，用選票教訓行政護航的人，用選票改變花蓮。

「2025花蓮夏戀嘉年華」將於7月23日至27日在花蓮東大門廣場熱力開唱！縣府指出，今年活動邁入第18屆，網羅25組超強卡司，包括告五人、玖壹壹、韋禮安、潘越雲、麋先生、美秀集團等實力派歌手及樂團，橫跨流行、搖滾、饒舌、民歌等多元曲風，活動全程免費入場。25、26日當天壓軸歌手分別是告五人、玖壹壹等人。而花蓮7、8月夏季活動相當豐富，還有客鼓鳴心—鼓王爭霸戰、知卡宣綠森林親水公園夏季戲水、太平洋南島聯合豐年節等。

為了讓青年方便返鄉投票，長年關注花蓮青年議題的組織「洄萊啟程」，過去在選舉期間都會針對花蓮人推出返鄉民主專車，因應罷免投票，「洄萊啟程」也在社群媒體上公告：「繁忙的工作、擁擠的人潮，回家時搶不到的車票，這些成本，都讓回家投票之路有著重重困難。這一次，我們也將發起『民主返鄉列車』，讓離鄉的花青、花生都能夠再掌握這次對家鄉未來的選擇權、掌握這一次參與民主的機會，不再因現實條件而缺席左右未來的重要時刻。」

花蓮縣無黨籍縣議員楊華美質疑縣府把夏戀嘉年華改期是為了干擾罷免傅崐萁的小動作。（翻攝楊華美臉書）

花蓮縣無黨籍縣議員楊華美。（翻攝楊華美臉書）

花蓮縣政府舉行的夏戀嘉年華演場會將於7月23日至27日在花蓮東大門廣場熱力開唱。（縣府提供）

花蓮縣政府舉行的夏戀嘉年華演場會將於7月23日至27日在花蓮東大門廣場熱力開唱。（縣府提供）

花蓮縣政府舉行的夏戀嘉年華演場會將於7月23日至27日在花蓮東大門廣場熱力開唱。（縣府提供）

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