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    高雄熱血鄰長服務逾半世紀 青春少年到白頭

    高雄鳳山區今年特優暨資深鄰長達420人，光年資滿10年鄰長將近一半，比去年增加1倍。（市府提供）

    高雄鳳山區今年特優暨資深鄰長達420人，光年資滿10年鄰長將近一半，比去年增加1倍。（市府提供）

    2025/06/22 14:06

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市最大行政區鳳山區今年特優暨資深鄰長達420人，光年資滿10年鄰長將近一半，比去年增加1倍，最資深鎮南里鄰長陳明峰熱心公益，當了逾半世紀鄰長，從青春少年到白頭，區長吳茂樹親自頒獎表揚，展現穩定服務基層力量。

    鳳山區有76里為高雄最大行政區，今年特優暨資深鄰長達420人，包括特優鄰長105人及資深鄰長315人，光服務年資滿10年鄰長多達206人，大家認真有活力，展現鳳山基層力量穩定持久。

    鳳山區公所舉辦特優暨資深鄰長表揚大會，最資深為鎮南里鄰長陳明峰，熱心公益不落人後，從20多歲當鄰長，迄今服務滿50年，從青春少年郎，當到古稀之年，超過半世紀。

    最年長是光明里鄰長郭鄭緩逾9旬，勤走基層熱血服務是他的長壽之道；2人長期投入里政事務，並與家人同心協力為民服務，共同推動里政，服務里民熱忱不遺力。

    區長吳茂樹親自頒獎表揚致詞表示，鄰長是里長左右手，更是最佳助手，平時跟著里長處理里內大小事，尤其登革熱防治、市容環境整潔等工作，常見鄰長投入身影，藉由表揚活動，向鄰長們表達最誠摯謝意，感謝大家長期付出辛勞。

    吳茂樹指出，鳳山區近年來積極推動多項重大建設，包括捷運黃線工程持續進行，未來通車後將大幅提升民眾通勤便利性，強化市區交通路網；鳳山火車站周邊則辦理都市更新與環境景觀改善工程，結合交通節點與商圈活化，帶動地區整體繁榮，持續提升民眾生活品質。

    吳茂樹說，公所藉由這次表揚活動，不僅展現對基層服務人員重視與支持，更期許里鄰長持續發揮熱忱與專業，與區公所攜手合作，共同推動在地特色建設，打造宜居樂活的幸福鳳山城。

    高雄鳳山區今年特優暨資深鄰長達420人，光年資滿10年鄰長將近一半，比去年增加1倍。（市府提供）

    高雄鳳山區今年特優暨資深鄰長達420人，光年資滿10年鄰長將近一半，比去年增加1倍。（市府提供）

    高雄鳳山區今年特優暨資深鄰長達420人，光年資滿10年鄰長將近一半，比去年增加1倍。（市府提供）

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