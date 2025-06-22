「大安強強滾」疑遭冒名惹糾紛 警方：是「另一罷團」不算假冒

罷免國民黨立委羅智強的「大安強強滾」表示，志工皆有明確識別。（取自「大安強強滾」臉書）

2025/06/22 13:25

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罷羅智強團體與反罷免民眾衝突 大安強強滾澄清：志工皆有明確識別

〔記者陸運鋒／台北報導〕罷免國民黨立委羅智強的公民團體「大安強強滾」昨深夜發出聲明，指接獲台北市大安警分局通知，有2名民眾拿著文宣假借罷團的名義與人發生衝突，罷團嚴正聲明一向依法進行，志工皆有明確識別，無涉任何衝突；對此，大安分局表示，經查是罷免團體「台灣出來罷」2名成員，未著該團體背心支持罷免（未申請），過程中，與3名反罷免民眾理念不和起口角，現場並無假冒情形。

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「大安強強滾」昨日深夜發布緊急聲明，表示有民眾拿著罷免文宣假借罷團的名義，在通化夜市與人發生衝突，而在活動結束後，罷團接獲大安警分局來電，指稱有2名民眾拿著罷免文宣假借罷團的名義，與人發生衝突，罷團嚴正聲明，所有行動一向依法進行，志工皆有明確識別，無涉任何衝突，籲勿假借名義、混淆視聽，製造社會不安。

對此，大安警分局表示，經查昨（21日）是罷免團體「台灣出來罷」之團體成員2人，未著該團體背心自主於案址舉牌支持罷免（未申請），過程中，遇3名路過反罷免民眾高聲吶喊反罷免，進而發生爭執，獲報後立即派遣線上警力到場了解，現場並無假冒「大安強強滾」團體成員活動情形。

警方呼籲，尊重民眾表達意見權利，請各方表達意見之團體或民眾，應遵守法令，理性和平表達訴求，勿有妨礙社會秩序行為，將秉持「依法行政」、「行政中立」原則，如有暴力等不法情事將嚴正執法，維護法律尊嚴及社會秩序。

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