花蓮賞鯨業者見7/26訂單取消竟歡呼 原因是這樣

花蓮有一間賞鯨業者在臉書上貼出顧客因為大罷免而取消訂單的訊息。（翻攝業者臉書）

2025/06/22 15:23

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮立委傅崐萁罷免投票將於7月26日登場，網路上有許多民眾貼出機票改期、活動取消要返鄉投下罷免票的貼文，花蓮有1間賞鯨業者，今天也貼出：「頭一次全公司的人，看到被取消的訂單是爽的」，原因是有顧客取消原訂的7月26日訂單，並留言：「大罷免、大成功」，讓業者相當振奮！

花蓮一間賞鯨業者臉書貼文說：「一早大總管說：大家討論一下，怎麼樣可以請外縣市的朋友，7/26不要急著來花蓮！！！那天很多縣市，有比賞鯨更重要的事情！」、「總ㄟ~！已經有客人昨晚就取消訂單了喔！」，取消原因就是寫7/26，大罷免大成功，結果全公司的人第一次聽到訂單取消的還歡呼，「是怎麼樣啦！」

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另外，長年關注花蓮青年議題的組織「洄萊啟程」，過去在選舉期間都會針對花蓮人推出返鄉民主專車，因應罷免投票，「洄萊啟程」也在社群媒體上公告：「繁忙的工作、擁擠的人潮，回家時搶不到的車票，這些成本，都讓回家投票之路有著重重困難。這一次，我們也將發起「民主返鄉列車」，讓離鄉的花青、花生都能夠再掌握這次對家鄉未來的選擇權、掌握這一次參與民主的機會，不再因現實條件而缺席左右未來的重要時刻。」

花蓮有一間賞鯨業者在臉書上貼出顧客因為大罷免而取消訂單的訊息。（翻攝業者臉書）

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