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    成吉思汗健美比賽開打 侯黃館洪同台助陣

    成吉思汗健身比賽開打，侯友宜、館長、黃國昌、洪孟楷同台。（記者陳奕劭攝）

    成吉思汗健身比賽開打，侯友宜、館長、黃國昌、洪孟楷同台。（記者陳奕劭攝）

    2025/06/22 12:52

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市長侯友宜今天（22日）參加成吉思汗全國健美公開賽開幕典禮，與台灣民眾黨主席黃國昌、網紅「館長」陳之漢、立委洪孟楷比鄰而坐，4人簡單交談、關係融洽。

    「館長」陳之漢今天舉辦成吉思汗全國健美公開賽，吸引許多參賽者比拚肌肉、展現優美姿勢，比賽競爭強度高。

    陳之漢表示，感謝市長侯友宜，他每次辦比賽必定會到，也感謝兄弟黃國昌與好朋友洪孟楷，也感謝菁英裁判、教練們，沒有他們，就沒有這麼好看的比賽。

    他指出，台灣是健美天堂，比賽愈來愈精緻化，所有選手雖然只展示幾秒，但備戰非常辛苦，期待觀眾以尊重與欣賞的心情為他們加油。

    侯友宜表示，健美比賽非常辛苦，選手要達到巔峰需走過心酸歲月、追求自我，讓體態更美，謝謝大家願意投入賽事。

    他指出，館長經營比賽出錢出力，更來到宏匯廣場比賽。館長推動健美比賽過程中，更將很多健身器材貢獻給警察，他鼓勵警消保護人民，讓他非常感恩。

    黃國昌表示，去年來時羨慕選手，後來到館長健身房時練身體，被說體脂爆表，只有開始練才知道選手多不簡單，經歷體力、耐力的磨練，深刻體會一切不簡單，讓他今年對台上選手充滿尊敬。

    他指出，市長侯友宜舉辦雙北世壯運獲得好評，他也會與洪孟楷繼續推廣台灣運動，期待每個人都能愈來愈健康、愈來愈好看。

    說，1人走1000步不難，難的是讓1000人往共同目標前進。運動部即將成立，他也會與黃國昌為全民監督把關，侯友宜市長也在地方看著大家在中央繼續努力、為全民把關。

    成吉思汗健美比賽開打，選手展示苦練後的優美體態。（記者陳奕劭攝）

    成吉思汗健美比賽開打，選手展示苦練後的優美體態。（記者陳奕劭攝）

    新北市長侯友宜表示，健美比賽非常辛苦，選手要達到巔峰需走過心酸歲月、追求自我，讓體態更美。（記者陳奕劭攝）

    新北市長侯友宜表示，健美比賽非常辛苦，選手要達到巔峰需走過心酸歲月、追求自我，讓體態更美。（記者陳奕劭攝）

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