張智倫、林德福反惡罷 神秘嘉賓「獻聲」力挺

國民黨主席朱立倫呼籲民眾7月26日出門投下不同意罷免票。（記者賴筱桐攝）

2025/06/22 13:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市中和區國民黨籍立委張智倫、永和區立委林德福今天共同舉行政策說明會，邀請國民黨主席朱立倫、新北市副市長劉和然等人站台，身為中和子弟的立法院長韓國瑜不克出席，改為錄製影片力挺，肯定張智倫和林德福在國會表現優異，積極爭取地方建設，呼籲民眾出門投下不同意罷免票。

針對立法院民進黨團總召柯建銘先前預言，首波罷免投票日將在7月26日舉行，朱立倫受訪時怒批，「民進黨不用再演雙簧了」，柯建銘多次提到，從去年1月總統賴清德選後就已經決定要罷免藍委，柯建銘在去年立法院或者多次談話中，都提到要大罷免，甚至1個多月前確定就是7月26日投票，「這不是算數、這不是神算，這是早就安排好的，所有事情都是安排好的」。

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韓國瑜在影片中談話指出，張智倫在立法院113席立委中是唯一的會計師，審查預算非常認真，平常踴躍發言，優秀、認真、學識好且勤跑基層，立法院這1年半來重大法案或預算，張智倫都勇敢發聲；優秀的立委沒有犯任何錯誤就要被罷免，完全不合理，呼籲鄉親擦亮眼睛，這是一場百分百的不合理的政治鬥爭，只有用選票出門投下不同意罷免票，才是對台灣民主的肯定。

立委吳宗憲表示，全世界有罷免制度的國家很少，但是也不會對中央的民意代表發動罷免，民進黨選舉選不贏，就玩制度來翻桌，民進黨認為，綠營支持者會出來投同意罷免票，但是藍營支持者較溫和，以為只要反對罷免、在家不出門投票就好，政府就是利用大家搞不清楚狀況，所以一定要出來投不同意罷免票，如果民進黨國會過半，民眾黨現有8席立委根本不會理你，未來民進黨完全不協調、溝通，變成獨裁政府。

立委吳宗憲出席新北市國民黨籍中和區立委張智倫、永和區立委林德福舉辦的政策說明會助講，呼籲民眾出門投下不同意罷免票。（記者賴筱桐攝）

立法院長韓國瑜未出席新北市國民黨籍中和區立委張智倫、永和區立委林德福舉行的政策說明會，改為錄製影片力挺。（記者賴筱桐攝）

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