黃國昌酸賴清德「十講」雙標 吳崢嗆：團結不應淪為政治操作

民進黨發言人吳崢（左）回應民眾黨主席黃國昌批評總統賴清德「團結國家十講」，強調團結不應淪為政治操作，呼籲在野黨回歸理性對話、以國家利益為重。右為台北市議員林亮君。（記者劉詠韻攝）

2025/06/22 13:40

〔記者劉詠韻／台北報導〕總統賴清德即將啟動「團結國家十講」，民眾黨主席黃國昌認為若要團結，應先停止針對在野黨的大罷免行動，更抨擊民進黨心口不一、徹底雙標。民進黨發言人吳崢今（22）日回嗆，藍白大選前互罵撕破臉，如今卻為杯葛民進黨在立院聯手，強調團結不應淪為政治操作，呼籲在野黨回歸理性對話、以國家利益為重。

吳崢指出，台灣當前面臨國內外各種挑戰及局勢，無論國安、經濟或AI發展，政府必須走進人民，與社會面對面溝通政策目標，凝聚共識，這也是為什麼賴總統舉辦動「團結國家十講」的原因。他續指，總統要團結的是全體國人，並包括在野黨，甚至是在野黨的黨主席，上週原本邀請國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌到總統府國安專報、閉門國安會商，但很遺憾最終未能成案。

請繼續往下閱讀...

吳崢強調，在野黨主席各有政治盤算的前提下，錯失了理性對話的機會。他認為，儘管立場與黨派不同，但若有共同目標，就應該團結合作，並反酸藍白「大選前撕破臉謾罵，現在卻為了杯葛民進黨政府而在立法院團結」，呼籲朝野政黨應以國家利益為重，超越黨派算計，共同面對挑戰。

吳怡農質疑初選 吳崢：對黨要有信心

此外，民進黨中執會近期通過2026年縣市長、直轄市議員提名條例草案，其中一條將由黨中央徵召現任或合適人選，民進黨前台北市黨部主委吳怡農認為該機制取消初選、改採協調徵召，否定公平公開的競爭機制，恐將阻礙政黨未來發展。

吳崢則先肯定吳怡農為優秀黨員，並指初選辦法比照過往方式行之有年，而吳怡農過去曾透過徵召參選中山、北松山立委，喊話黨內同志要對黨制度有信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法