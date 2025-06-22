中國海警船又侵擾我東沙水域 海巡署派艦驅離並強烈譴責

中國海警船3302侵擾我東沙水域，海巡署派艦驅離。（記者姚岳宏翻攝）

2025/06/22 12:36

〔記者姚岳宏／台北報導〕中國灰色地帶侵擾不斷，昨天上午6時，中國海警船3302航入東沙西北西方限制水域，我海巡署立即調派東沙任務艦「巡護七號」全程併航監控，持續廣播警告驅離，另調派「雲林艦」支援應處，今天上午6時10分時，雲林艦將中國海警船3302驅離至東沙西北方限制水域外，該船以航向291，航速13.9節，往外航離東沙水域。

海巡署指出，中國海警船自今年1月起迄今，計有6船11航次進入東沙海域繞航襲擾，並曾關閉船舶自動辨識系統（AIS）隱匿航行動態，採取灰色地帶侵擾，消耗干擾海巡執法能量，不僅違反國際法與航行慣例，侵犯我國主權，更提高海上衝突風險，破壞區域和平穩定，海巡署對此表達嚴正抗議及強烈譴責。

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海巡署表示，東沙環礁為我國首座海洋國家公園，以保護海洋生態環境為主軸，為明令禁止各式捕撈及垂釣行為的最高規格海洋保護區。今年1月迄今，海巡署於東沙海域計驅離中國越界漁船31船、111艘次，並扣留小舟7艘。

海巡署說，今年5月1日起為中國伏季休漁期間，中國漁船仍持續出海作業，顯示中方海洋管理失靈，呼籲中方約束其漁船，切勿至東沙海域盜採，破壞海洋生態，悖離海洋保育的普世價值。中國海警船亦應立即停止侵擾東沙水域，不能縱容中國漁船違法捕撈，中國海警更不應護航環保流氓，相信中國高層也不樂見成為海洋永續的公敵。

海巡署表示，為守護東沙海域珍貴的海洋資源，堅定維護我國主權，海巡署持續調派大型艦船駐守東沙海域，結合東沙分隊多功能艇等能量，全天候守護東沙海域，嚴密監控中國船舶動態，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋資源的永續發展。

中國海警船3302侵擾我東沙水域，海巡署派艦驅離。（記者姚岳宏翻攝）

海巡署鎖定中國海警船3302全程監控。（記者姚岳宏翻攝）

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