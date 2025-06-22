美國因伊朗捲入中東戰火 廖宏祥：中國將加速對台戰略行動

美軍B-2轟炸機參與空襲伊朗3大核設施。（路透）

2025/06/22 12:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕以色列成功剷除伊朗多名軍方高層後，美國空襲轟炸伊朗3大核設施，正式參與以伊戰火。曾任麥道航太駐台代表、戰爭學院榮譽講座廖宏祥表示，美國再度因伊朗危機被拖入中東戰爭泥淖，其應對中國的能力將進一步弱化。北京將清楚看見，美國無力兩線作戰，並可能加速對台、對南海、對第一島鏈的戰略行動。

廖宏祥指出，這場戰爭並非單純的報復或「延遲戰術」，而是1場意圖消滅伊朗核能力、重塑中東秩序的戰略性軍事行動。一旦美國出兵介入，勢將把這場衝突升級為區域性，甚至準全球性戰爭。

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廖宏祥研判，即便以色列與美國聯手徹底擊潰伊朗現政權，其後果也不容樂觀。伊朗是一個多民族、多宗派、政治極度集權的國家，一旦神權體系崩潰，缺乏替代性政治結構，極可能引發內戰、教派衝突與軍閥割據，其混亂程度或不亞於2003年伊拉克沙丹政權垮台後的局勢。

從軍事與經濟角度看，伊朗無法與美國或其代理人以色列匹敵。伊朗裝備老舊、防空能力薄弱，在現代聯合軍事打擊下幾無還手之力。經濟上則長年受制裁，通膨高漲、貨幣崩潰、青年失業率居高不下，加上內部不滿高漲，已無法承受一場全面戰爭。

廖宏祥指出，伊朗最大的戰略錯誤，不在於其軍備劣勢，而在於其僵化的意識形態與對西方世界的敵意。德黑蘭政權自1979年革命後，便堅持反美反西方立場，將「輸出伊斯蘭革命」當作國策，與全球主流秩序格格不入。

據分析，在核協議取得進展、本可藉機與西方修好，伊朗卻選擇突破協議，導致歐美失去信任，使其外交孤立加劇。此種拒絕務實、迷信神權的姿態，乃其最深層的結構性錯判。

更重要的是，伊朗的對抗政策也逐漸失去歐洲溫和勢力的同情。包括法國、德國等中間派歐洲大國，雖曾試圖挽救伊核協議，但如今也因伊朗長期資助哈瑪斯與真主黨等恐怖組織而徹底失望。德黑蘭自以為是「反霸權」，實則早已將自己推向國際體系的邊緣。

廖宏祥強調，然而真正需要警惕的，並不是伊朗政權的崩解風險，而是其背後更大的戰略代價，美國再次被中東問題綁架，將讓中國坐收漁利。

廖進一步說，回顧歷史，自911事件後，美國將其國防與外交資源大量投注於「全球反恐戰爭」，長年駐軍阿富汗、伊拉克、敘利亞與非洲，導致其亞太戰略布局延宕、空窗。中國正是在這段美國戰略分心的黃金期，迅速崛起。藉由全球化與西方資本注入，北京壯大其經濟與科技實力，並同步推動軍事現代化與全球擴張。「一帶一路」滲透歐亞非，「南海軍事化」改變區域態勢，台海壓力日益升高。

廖宏祥認為，美國再度因伊朗危機被拖入中東戰爭泥淖，其應對中國的能力將進一步弱化。北京將清楚看見，美國無力兩線作戰，並可能加速對台、對南海、甚至對第一島鏈的戰略行動。在北京眼中，美國愈是投入西亞，美中戰略競爭的天平就愈向中國傾斜。

他強調，對美國而言，德黑蘭確實是麻煩的敵人，但北京才是真正的對手。若美國未能從歷史中汲取教訓，再次讓中東問題消耗其全球領導力，那麼它將可能重蹈21世紀初的戰略錯誤，「錯估敵人，錯投資源，錯失機會」。伊朗危機尚未結束，但西太平洋另一場更大的博弈，已經悄然逼近。

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